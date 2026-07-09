El plan de la UNCo para que miles de estudiantes puedan recibirse

La nueva gestión proyecta un programa destinado a quienes tienen entre el 75% y el 80% de la carrera aprobada, pero abandonaron en el tramo final.

Hay una escena que se repite desde hace años en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) . Un estudiante avanza durante varios años, aprueba casi todas las materias y, cuando parece que el título está al alcance de la mano, aparece una oferta laboral, una necesidad económica o un cambio de vida que lo obliga a dejar la facultad.

No abandonó por falta de interés. Tampoco porque la carrera no le gustara. Simplemente, el trabajo pasó a ocupar el primer lugar y terminar los estudios quedó para "más adelante". Ese "más adelante", muchas veces, nunca llega.

Con ese diagnóstico, la nueva gestión de la UNCo comenzó a diseñar un programa institucional que buscará recuperar a esos estudiantes avanzados para que puedan finalizar sus carreras universitarias.

La iniciativa fue presentada este martes por el secretario académico de la universidad, Marcelo Loaiza, durante una reunión del Consejo Académico, donde participan representantes de las 17 facultades de la casa de estudios. La intención es que todas las unidades académicas trabajen en una propuesta común que permita implementar un régimen especial antes de fin de año.

"La idea es ver de qué manera podemos implementar un programa más contundente que abarque a todas las unidades académicas para acompañar la finalización de estudios", explicó Loaiza a LM Neuquén.

Los estudiantes que quedaron a un paso del título

Aunque todavía la universidad está actualizando el relevamiento, las autoridades saben que el número de estudiantes en esta situación es importante. Se trata de personas que ya aprobaron entre el 75% y el 80% de la carrera, pero que dejaron de cursar cuando solo les restaban algunas materias o el trabajo final.

"Tenemos el registro de cuántos son esos estudiantes y entendemos que es un número alto", afirmó el secretario académico. Según explicó, el principal motivo por el que interrumpen sus estudios es la incorporación al mercado laboral. "En general es porque entran al mundo del trabajo, los convoca una empresa y empiezan a trabajar. O simplemente porque necesitan trabajar", señaló.

Scretario académico de la universidad, Marcelo Loaiza.

Pero aquello que muchas veces representa una oportunidad económica termina convirtiéndose en un obstáculo para obtener el título universitario.

Los horarios laborales, las responsabilidades familiares y, en muchos casos, la mudanza hacia otras localidades hace que regresar a cursar resulte prácticamente imposible.

El programa que diseña la UNCo apunta justamente a derribar esas barreras. Uno de los principales ejes será ofrecer instancias virtuales para que quienes ya no viven cerca de la facultad o trabajan durante todo el día puedan avanzar sin necesidad de asistir presencialmente.

"Queremos generar instancias de manera virtual, online, porque mucha de esa gente ya no está residiendo en el lugar donde se dicta la carrera y, además, como trabaja, no puede hacer ese cursado", explicó Loaiza.

La propuesta también contempla fortalecer el acompañamiento académico durante el último tramo de la carrera.

Uno de los mayores obstáculos suele aparecer cuando llega el momento de realizar las tesinas, proyectos finales o prácticas profesionales, etapas que muchas veces requieren un seguimiento personalizado que no siempre existe.

Autoridades de la UNCo.

Por eso, desde la Secretaría Académica plantean crear coordinaciones específicas con las cátedras encargadas de esos trabajos finales. "Incorporar una coordinación con las cátedras de acompañamiento del trabajo final es uno de los aspectos que queremos desarrollar, porque no todas las carreras cuentan hoy con ese tipo de dispositivos", indicó.

La idea es que los estudiantes no vuelvan solamente a rendir materias, sino que tengan un acompañamiento sostenido hasta obtener el título.

Una política para toda la universidad

Aunque algunas facultades ya desarrollan experiencias similares, la intención es que la iniciativa alcance a toda la Universidad Nacional del Comahue.

"Hoy lo transmitimos en el Consejo Académico, que es el lugar donde están todos los secretarios académicos de las 17 facultades. Lo que necesitamos ahora es que ese equipo de trabajo empiece a discutir el proyecto", explicó Loaiza.

Cada unidad académica tendrá que adaptar la propuesta a las características de sus carreras, pero la idea es establecer criterios comunes que permitan ofrecer alternativas similares en toda la universidad.

La expectativa es avanzar durante los próximos meses para que, antes de finalizar el año, exista una propuesta concreta. "A la vuelta del receso ya vamos a tener el número definitivo de estudiantes que están en esta situación", adelantó el funcionario.

Los estudiantes tienen la posibilidad de afrontar una carrera de solo 18 materias.

Para las autoridades universitarias, el objetivo trasciende las estadísticas institucionales. Si bien aumentar la cantidad de graduados fortalece a la universidad pública, también representa una mejora concreta para quienes lograron recorrer casi toda la carrera y, por distintas circunstancias, quedaron a mitad de camino.

"Queremos que terminen. Es importante para la universidad, pero sobre todo para esas personas y para sus trayectorias laborales", sostuvo Loaiza.

Obtener el título puede significar acceder a mejores condiciones de empleo, concursos, ascensos o nuevas oportunidades profesionales que hoy permanecen cerradas pese a que muchos de esos estudiantes ya trabajan en áreas vinculadas con la formación que comenzaron años atrás.

Desde la conducción universitaria aclaran que el objetivo no es reducir las exigencias académicas, sino encontrar formas más flexibles para acompañar los procesos de egreso.

La UNCo tiene presencia en las provincias de Neuquén y Río Negro, con facultades y asentamientos distribuidos en distintas localidades. Esa amplitud territorial, una de las fortalezas históricas de la universidad, también representa un desafío cuando se trata de recuperar estudiantes que ya cambiaron de ciudad o comenzaron una nueva etapa laboral.