El Polaco contó cómo encaró a Silvina Luna

Buenos Aires.-El Polaco y Silvina Luna se dejaron de dar vueltas y ya se demuestran amor en público, sin nada de qué preocuparse, y en un móvil para Intrusos el cantante dio detalles de cómo conquistó a una de las mujeres más deseadas del país.

“Empezamos a hablar mucho, es una chica con la que podés hablar de cualquier tema y… me había tomando una cervecita de más creo, si no, no me animaba”, reveló el subcampeón del “Bailando”, y agregó: “Ahí la encaré y, bueno, se fue dando. Somos grandes, tampoco tenemos 15 años”.

Por otro lado, les hizo frente a las críticas y sentenció: “Mientras estemos enamorados, lo de afuera no importa. Hay gente que puede opinar y decir lo que se le cante, pero yo sé lo que siento en mi corazón”.