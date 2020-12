El policía desaparecido fue encontrado en Junín de los Andes

El oficial inspector Mario Alberto Quesada, quien había desaparecido en Cutral Co desde este último domingo, fue encontrado sano y salvo en la madrugada de este jueves deambulando en cercanías al paraje Huilquemenuco de Junín de los Andes .

Según publicó el portal La Voz, desde la comisaría 14 de Cutral Co les confirmaron a los familiares de Quesada que pasada la 1 de la madrugada de este jueves, el hombre fue localizado en Junín de los Andes. Indicaron que se encontraba desorientado y fue trasladado al hospital local para su atención médica.

Fuentes policiales de Junín de los Andes agregaron que a la medianoche recibieron una denuncia de un hombre que andaba deambulando por la zona del Malleo y el paraje Huilquemenuco, concurrieron al lugar y lo identificaron como el inspector Mario Quesada.

Quesada había sido visto por última vez el domingo por la tarde cuando salió a andar en bicicleta por la calle Domingo Savio del Parque Industrial de Cutral Co.

“Ahora está bien, está ileso, no tiene golpes. Le dieron de comer y lo revisaron los médicos. No se sabe de la bicicleta, nos avisaron que lo habían encontrado. Todavía no pude ver a mi hermano, lo tienen que traer a Cutral Co”, dijo Graciela.

Comentó que recibieron una escueta información y que esperan reunirse con él con el transcurso de las horas para saber qué había pasado.

“Queremos agradecer a la población por de parte de la familia Quesada por el apoyo recibido. Fueron horas muy angustiantes, cada hora que pasaba teníamos menos posibilidad de encontrarlo con vida”, cerró la hermana del policía.