El Pollo Álvarez reveló el resultado de su hisopado

Desde su casa, el Pollo Álvarez dio detalles este jueves, 29 de octubre: "Me hice el hisopado de manera privada por una cuestión de prevención y me dio negativo, no detectable. Por suerte no tengo coronavirus, que es a es la tranquilidad más grande".

Aunque se confiesa tranquilo por dar negativo en coronavirus, el conductor sigue preocupado por otro lado ya que no tiene diagnóstico de lo que le aqueja: "Ahora resta saber qué tengo. Por qué estoy tirado, por qué no tengo fuerzas y por qué no puedo salir de la cama".

También contó que está mejor de la panza pero que sigue en cama "sin fuerzas".

¿Quién es el Pollo Álvarez?

Joaquín Pollo Álvarez nació en Mar de Ajó el 6 de mayo de 1983. Además de conductor, es actor. Inició su carrera en ficciones como Rebelde Way, Chiquititas Sin Fin y Casi Ángeles.

Se estrenó como conductor de televisión en Canal 9 en el año 2006, con el programa Call TV. Integró varios ciclos como notero en TyC Sports y fue panelista de otros programas como Área 18, Sigue Girando y Tiempo Extra.

Incursionó en la radio en el año 2011 con Bandera Roja y Sin Rutina.

En el año 2015 se sumó a la grilla de Telefe con el magazine AM, Antes del Mediodía. También fue parte de Tribuna Telefe hasta convertirse en el conductor de Fuera de Combate, ciclo dedicado al reality Combate del que fue presentador por tres años.

Fue en 2018 cuando el Pollo Álvarez arribó a Canal Trece para el reemplazo de Fabián Domán en Nosotros a la Mañana. Y en 2019 se convirtió en el conductor definitivo.