"Hola Seba, sabemos que quisieras estar acá, bueno, la próxima. Ahora vamos a hablar a ver si tenés chance para la próxima", dijo en tono jocoso el ex delantero.

"Si, acá estamos, gran saludo de Felipe McGouh. Anoche trasmitimos Río Negro Águilas – Racing, un partidazo, ¿cómo anda todo por allá?", respondió el Pollo.

La secuencia se dio en la previa de la final de la Champions League, en Cardiff, en un encuentro que el Real Madrid goleó a la Juventus por 4 a 1.

Embed

Vignolo, la principal figura de Fox Sports, no viajó a relatar el partido y la dupla fue la de Mariano Closs y Diego Latorre. Luego del chiste del sábado de Batistuta, siguieron los comentarios de "El Pollo" durante la transmisión de un partido del Torneo de Primera: "Menos mal que no me llevaron a la final de la Champions, me perdía Boca Independiente, ¡mirá qué partidazo!".