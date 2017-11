Si bien la última presentación fue con derrota en cancha de La Amistad tras ir ganando 2 a 0, el Pope fue una de las figuras convirtiendo dos golazos en la primera etapa. “La verdad que terminamos con mucha bronca y tristeza porque habíamos arrancado el partido con dos goles de diferencia y manejando el trámite. Después en el segundo tiempo entramos dormidos, ellos pegaron rápido, fueron a la carga y no supimos aguantarlo. Fue un golpe duro porque lo perdimos por errores de nosotros”, dijo el pibe a LMN.

18 años tiene el talentoso volante. Hizo todas sus formativas en Centenario hasta que Gabriel Lineares confió en él para llevarlo a Pacífico.

De todas maneras, el balance sigue siendo positivo para el equipo neuquino, que con un plantel joven logró cumplir el objetivo y mantener la plaza en la categoría. “Desde un primer momento nos pusimos el objetivo de salvar la categoría y pudimos hacerlo cuatro fechas antes. Nos hicimos muy fuertes de local, fuimos agarrando confianza y pudimos sacar los puntos necesarios. Sufrimos un golpe el último finde que esperamos revertirlo en las últimas fechas y terminar lo más arriba posible”, agregó el 10.

Desde lo personal, Díaz se fue ganando de a poco todos los aplausos, mostrando por qué en Centenario lo apuntaban como una de las joyitas de las inferiores. “Cuando llegué me costó adaptarme al juego de la categoría, pero mis compañeros y el entrenador me dieron mucha confianza. Me fui soltando, de a poco me fui sintiendo cada vez más cómodo”, consideró el pibe que hizo todas sus formativas en la ADC y debutó en esta categoría con apenas 17 años. Actualmente se encuentra terminando la secundaria y lo complementa con los entrenamientos.

La promesa del Decano

¿De qué juega el Pope? “Me gusta jugar libre delante del cinco y un poco más atrás de los delanteros. Desde chico siempre jugué de enganche suelto y estoy acostumbrado a eso”, respondió.

Esta temporada con el Decano ha sido un salto para el jugador que pasó de Lifune a la cuarta categoría del fútbol nacional. “Cuando me llamó el técnico (Gabriel Lineares), mi expectativa era tener algunos minutos. Por suerte me dieron la confianza y he podido jugar muchos partidos de titular, y para mí es algo muy bueno por la edad que tengo”, reconoció.

En la próxima fecha, Pacífico recibirá a Racing de Trelew y buscará volver al triunfo. En este marco, Díaz intentará seguir demostrando lo que sabe.