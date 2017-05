A pesar de que en el desarrollo del juicio oral prefirió no declarar, el acusado de descuartizar a Martínez Parra en octubre de 2015 accedió a brindar su versión a LM Cipolletti y se despegó totalmente del crimen.

“Parece todo en contra mío, me parece todo una tramoya, una cama”, dijo Carrasco.

La fiscalía aseguró que hay elementos que lo incriminan y por eso reclamó la pena máxima de prisión.

Carrasco aseguró: “No me involucraron ninguno (los testimonios), de todo lo que dijeron no estoy involucrado en nada, jamás tuve problemas con la Policía”. En cuanto a los elementos de sospecha cuenta: “Yo usaba herramientas para trabajar y me lavaba la ropa, las zapatillas y para ellos, por eso, soy el asesino, algo que no cabe en mi cabeza y tampoco en la de ninguno de mis familiares”.