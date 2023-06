El proyecto Las Palmas genera polémica y se va a comisión

Más allá del uso del suelo, que es a lo que hace alusión el proyecto, todos advirtieron que el fondo de la cuestión es la desaparición forzada de Sergio Ávalos ocurrida en el boliche Las Palmas, que es el único que está ubicado en esa calle.

De hecho, en la tribuna del recinto estaba el empresario Vahamonde y trabajadores del boliche presenciando la sesión.

Memoria e impunidad

"Si no hay verdad y no hay justicia, hay impunidad. No sé cuales son las intenciones reales de los bloques que acompañan o no este proyecto, pero desde el día uno acompañamos el pedido de justicia por Sergio Ávalos. En Las Palmas no puede haber ninguna fiesta más mientras haya un desaparecido", destacó Cecilia Maleti de Libres del Sur.

Desde el Pro, Marcelo Bermúdez afirmó que: "El municipio debe resolver qué hacer con ese espacio para que no se convierta en una covacha. Si no estaba en regla la obra, se la tendría que haber clausurado. No se puede cambiar las reglas del juego de esa forma más cuando el empresario está por abrir. Cambiar el uso del suelo para que no abra Las Palmas, es matar un mosquito con un cañón".

Ana Servidio, de Avanzar Descamisados, propuso que todas las partes involucradas pasen por la Comisión y sean escuchados antes de resolver. "Sobre ese espacio hay una carga simbólica y real que no está resuelta. También hay un estado responsable que no actuó en los tiempo que tenía que actuar", concluyó invitando a seguir debatiendo.

Guillermo Monzani, de Juntos por Neuquén, fue muy claro sobre lo que existe: "el uso del suelo en ese sector de la ciudad no es compatible, por lo que los interesados tendrán que hacer un reclamo administrativo al municipio y después, en todo caso, esperar que vuelva al Concejo para ver si es necesario hacer una ordenanza de excepción".

Por ahora, Nicolás Vahamonde, el empresario que quiere inaugurar el 8 de julio no tienen los tramites encaminados como para que la habilitación municipal le llegue a tiempo. De hecho, se supo que los planos están desactualizados y datan de hace más de 20 años. Ahora, el empresario deberá gestionar ante las autoridades municipales los distintos estudios necesarios y en definitiva, si quieren que se abra Las Palmas, lo tendrán que hacer como en 1994, por una excepción municipal porque en esa zona la actividad no es compatible según el Código de Planeamiento.