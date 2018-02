El Puma se pierde el debut ante Lara

Gigliotti recién podrá estar a disposición del entrenador Ariel Holan para el encuentro de la segunda fecha, ante Millonarios de Bogotá.

"Sabemos lo que significa la Copa Libertadores para Independiente. Se trata de un torneo especial para el club y tenemos la gran responsabilidad de llevarlo lo más alto posible”. Fernando Gaibor Mediocampista ecuatoriano de Independiente

Uno de los que se refirió al encuentro de mañana fue el mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor . “No podemos ir confiados a enfrentar a Lara, en el fútbol actual con la historia no se juega, así que asumiremos el partido con mucha responsabilidad”.

Además, sostuvo que la derrota en la Recopa no hizo mella en el equipo sino que lo reforzó y unió todavía más: “Más allá de no haber ganado la Recopa quedaron cosas muy positivas para el grupo, estamos muy unidos y enfocados en los compromisos que vienen, en mi caso ya me siento adaptado al club, había llegado sin mucho fútbol paro ahora estoy bien, cómodo”.