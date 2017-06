El rating se enciende en Showmatch

Fue la sobri de Pérez quien se encargó de hacérselo saber a sus fans a través de las redes sociales. “Ya tenemos fecha! Este martes debutamos #Showmatch2017”, escribió la blonda en Twitter, y ese mensaje fue señalado como “favorito” por más de mil personas.

Desde su convocatoria, la blonda es una de las figuras que más expectativa genera, por lo menos en el público masculino, por lo que la emisión de hoy podría ser una de las más vistas en el momento (en primer lugar está la participación de Fede Bal y Laurita Fernández, con 23,5 puntos; en el segundo, el Polaco, con 20,1; y completa el podio la Bomba Tucumana, con 19,2).

Su miedo: La joven reconoció que estuvo a punto de renunciar, pero su madre se lo impidió.

El miedo de Sol

A pesar de que no siente vergüenza de mostrar su figura, la joven presentadora aseguró que tiene miedo de exponerse en el programa más visto de la televisión argentina y reconoció que en un momento pensó en renunciar. “Dije ‘me equivoqué, no voy a soportarlo’, y me dio tanto miedo que me quise bajar. Mi papá me decía que le parecía una buena decisión, que iba a sufrir y mamá me decía que soy una cagona”, contó.

El hijo de la Bomba Tucumana se sumó al certamen

Tras la desvinculación de José Ottavis del “Bailando”, Marcelo Tinelli decidió incorporar a su programa a Santiago Griffo, el hijo de Gladys la Bomba Tucumana, para que sea la pareja de Barby Silenzi.

La información se conoció en Este es el show, ciclo satélite de Showmatch, con el joven de 25 años presente.

El cantante de Trulalá, que encantó al conductor cuando estuvo presente en el debut de su madre, y la ex de Francisco Delgado ingresarán al certamen recién en la ronda de cumbia, que podría iniciarse a fines de esta semana.

Como si fuera poco, el ex jefe de Ideas del Sur expresó que también se sumará una última pareja que estará integrada por una participante que no es famosa y un bailarín profesional.