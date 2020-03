"Fue hermoso, una sensación increíble y única. Teníamos un poquito de miedo porque no tiene la misma fidelidad para todos los vecinos y lo hicimos sin pensar en lo que podría llegar a pasar. La gente podía salir a disfrutarlo o quizás un vecino salía a decir 'che, no tengo ganas de escuchar música ahora'. La gente está muy sensible, no sé cómo están los ánimos dentro de una casa, después de estar adentro todo el día. Yo me lo tomo bien porque quiero estar de buen ánimo", dijo Julio Sierra, en diálogo con LM Neuquén.

El recital que encendió los balcones de Neuquén y explotó en las redes

Minutos después de las 21, las primeras estrofas de "De mi" de Charly García, se mezclaron con el eco de los últimos aplausos de gratitud para los trabajadores la salud y corrieron el telón del recital que se propagó desde un edificio ubicado entre las calles República de Italia y Brown. El repertorio siguió con "Seminare" y pasó clásicos como "19 días y 500 noches" de Joaquín Sabina y "La vida es una moneda" de Juan Carlos Baglietto, para terminar al ritmo de "Color Esperanza", el hit de Diego Torres que pidió con un grito una mujer desde otro departamento.

"Fue hermoso, se asomaron muchas personas por las ventanas de los monoblocks que tengo al lado y de otros donde ni siquiera nos veían. Después me mandaron videos desde la zona del Hotel Hilton porque también nos estaban viendo desde ahí. Salían a los balcones y nos mostraban sus teléfonos. Los vecinos que están abajo nuestro, nos filmaron. Y toda la gente cantando, aplaudiendo, pidiendo otra, parecía un teatro. Fue soñado. Hacer un show desde el balcón de casa es impagable. Todavía estoy leyendo muchos mensajes de mis amigos, de gente que nos sigue. En las redes tuvimos más de mil comentarios", agregó conmovido, aún sin poder salir de su asombro.

"Decidimos hacerlo temprano para no molestar ni faltarle el respeto a nadie. Arrancamos a las 9 de la noche, después del aplauso de todos los días. La idea era terminar a las 10, pero nos extendimos 15 minutos más porque nos pidieron que tocáramos otra. No queríamos hacerlo más largo porque puede haber alguien que le moleste y no lo exprese", dijo y añadió que están pensando replicar la experiencia el fin de semana.

Por lo pronto, ya están organizando con otros músicos amigos nuevas presentaciones virtuales para los próximos días: Este jueves, Tatín Linares hará un show desde su hogar a las 20 y lo transmitirá vía streaming. Facundos Juntos, hará lo suyo a las 22. Mañana a las 20 y a las 22, respectivamente, Pamela Latorre y Fernando Sosa buscaran entretener con canciones. Sanyu llegará al streaming el sábado a las 23 y Fernando Barilá, el domingo a las 22.

anitnegra ntvg (2).jpg Juan Pablo y Julio Sierra junto a Emiliano Brancciari, cantante de la banda No Te Va Gustar.

Julio y su hermano Juan Pablo son las voces de Anitnegra (Argentina al revés), la banda conformada por músicos de Neuquén y Cipolletti que hace 20 años integraron La Nocturna.

En 2018, Anitnegra lanzó Al Revés, su primer disco, grabado en el estudio de No Te Va Gustar (NTVG) -en Montevideo-, luego de hacerse muy amigos de Marcel Curuchet, el tecladista de la banda uruguaya. El álbum contó con producción fonográfica propia y producción musical de Francisco Nasser, tecladista de NTVG.

El año pasado, tras participar en la batalla de conjuntos musicales que organizó el club La 8va, cuyo jurado fue Eduardo de La Puente, Anitnegra se presentó en el Neuquén Inspira y comenzó a trabajar en su nueva placa. Sin embargo, la cuarentena obligatoria por la pandemia por coronavirus los obligó a hacer un parate.

