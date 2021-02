El registro de Frankie De Jong en el partido Barcelona-Betis

En la victoria del Barcelona ante el Real Betis en Liga de España, solamente se hablan de dos cosas: un posible penal que el árbitro del partido y el mismo entrenador del conjunto sevillano no se dieron cuenta y sobre la incorporación de Leo Messi desde el banquillo de los suplentes, para luego convertirse en salvador del equipo culé. Pero el partido no fue solo eso y Messi no fue el único gran protagonista del Barcelona pues, el holandés Frankie De Jong, también debe ser incluido en el podio por su efectividad con el manejo de la pelota.