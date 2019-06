Precisamente el objetivo del Programa RenovAr o MiniRen/Ronda 3, que se abrió a fines del año pasado, fue captar a esos pequeños actores para desarrollar emprendimientos alternativos, pero debido a “problemas ajenos” a ellos, la totalidad quedó con la ilusión a mitad de camino.

El jueves 30 venció el plazo de presentación de proyectos, pero a pesar de que muy pocos lograron reunir la documentación necesaria exigida, ninguno logró formalizar la presentación efectiva.

Empresarios de la región interesados en desarrollar proyectos para desarrollar “minihidroeléctricas” en el canal principal de riego, explicaron que insólitamente “quedaron afuera” de la única oportunidad del gobierno nacional -tras dos rondas anteriores que estaban destinadas a empresas de mayor porte- “por una situación externa, generada entre Edersa y Cammesa, que nos excede”.

Precisamente, todo se debe a una única cláusula que cerró el pliego de licitación para el RenovAr 3 y que logró hacer la diferencia: Nación dispuso no aceptar ningún proyecto que utilice como red de distribución de la energía que generen a una empresa que tenga un pasivo con el Estado.

p10 MAS e renovar3a.jpg

En Río Negro Edersa mantiene una deuda de varios millones. En este contexto, la cláusula que incluyó el secretario de Energía de Nación, Gustavo Lopetegui, en la última convocatoria del RenovAr 3, impidió que las pymes pudieran participar de la convocatoria.

Muchos de los proyectos que aspiraban a alcanzar esta licitación son de emprendedores que no tienen otra forma de conectarse al sistema que mediante una de las distribuidoras locales.

Esta ronda apuntaba a lograr el aprovechamiento de las capacidades disponibles en redes de media tensión y el fomento del desarrollo regional.

“Teníamos unos ocho proyectos en el canal de riego, pero se fueron cayendo. Es inútil seguir avanzando si hay cláusulas que exceden a los interesados. El MiniRen 3 trajo la ventaja de incluir a pequeños empresarios, por ejemplo para minihidroeléctricas porque antes eran generaciones altas de energía, pero sí o sí la venta se debe hacer a través de las distribuidoras”, detalló María del Carmen Rubio, directora de Evaluación de Proyectos y Regulación. Sin embargo, “incluyeron en la letra chica que no puede realizarse a través de las que mantengan deudas con Cammesa, y eso trabó todo” en la provincia, se indicó desde la Secretaría de Energía provincial.

“Desde hace más de un año y medio venimos trabajando en un proyecto de una minihidroeléctrica en el canal de riego, cerca de Allen, en un salto que no está aprovechado, e hicimos un estudio, todo lo necesario y logramos reunir los requisitos. Para el RenovAr 2 lo presentamos, pero llegó días después el informe del impacto ambiental y quedamos fuera. Ahora ya está aprobado, pero a último momento advertimos la cláusula que dice que a través de Edersa, que tiene deudas con Cammesa, no lo podemos hacer, y quedamos fuera”, lamentó con angustia un empresario que prefirió reservar su identidad.

“Parecía ser una gran oportunidad para sumar a pequeños actores interesados en las energías renovables, pero no podemos presentarnos porque no sacaron el requisito de no morosidad”, agregó.

La empresa estimó en 5 y 6 millones de dólares la inversión proyectada para desarrollar una minihidroeléctrica con 1,8 MW de potencia instalada. “La nuestra es una empresa hecha a pulmón, habíamos buscado inversores, interesados, trabajamos mucho, realizamos estudios, juntamos documentación..., pero quedamos fuera”, explicó.

p10 MAS e renovar3b.jpg

El programa RenovAr MiniRen ofrece 400 MW de potencia en todo el país para ser conectados a redes de media tensión de 13,2 kV, 33 kV y 66 kV. La potencia máxima permitida por proyecto será de 10 MW y la mínima de 0,5 MW.

Los proyectos deben contemplar su conexión a redes de distribución eléctrica de media tensión. El programa dividió el país en siete regiones a las que se les asignó una capacidad definida. Neuquén y Río Negro forman parte de la región 6, junto con Córdoba, San Luis y La Pampa, con una capacidad de desarrollos de hasta 70 MW.