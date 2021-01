El reto de Gallardo a Rojas: "Rompele el tobillo"

El sábado, Marcelo Gallardo se fue molesto de La Bombonera y no habló con la prensa. La jugada en la que Boca empató el Superclásico, el pase en profundidad de Carlos Tevez a Sebastián Villa, lo enfureció. Con el empate consumado y camino a los vestuarios, se pudo ver que el técnico de River se acercó a Robert Rojas , lo tomó el hombro brevemente y le dijo algo. El defensor paraguayo escuchó con resignación y gestos de bronca. Hoy se pudo conocer, qué fue lo que le dijo el Muñeco.

Se sabe que Gallardo no anda con vueltas, que habla de frente y es algo que los jugadores se lo reconocen y, sobre todo, lo respetan. Claro que ante las cámaras y a segundos de haber empatado contra el Xeneize, no suele ser la forma más discreta de aconsejar o llamar la atención a un jugador. Pero el DT de River no se aguantó y llegar a los vestuarios y el reclamó a Rojas se lo hizo ante la mirada de todos los televidentes.