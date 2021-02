El reto de la madre a Wanda por mostrar a su hija tras un accidente

wanda_02_mama.webp

Debido a que su hija no dio más detalles sobre estos accidentes, Nora salió a aclarar los puntos con un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Embed

“Son tantas las personas que, debido a las publicaciones que subió Wanda, me están preguntando si tuvimos un accidente, que quiero decirles que gracias a Dios no. Fueron pequeños incidentes, todos por separado. Estamos todos bien, a mi ya me sacaron el yeso y la amiga de Wanda también está muy bien, tuvo otro incidente por separado en su brazo. Las nenas también están bien. Gracias a todos por preocuparse. Le voy a decir a Wanda que no suba mas este tipo de cosas porque la gente se preocupa”, expresó Nora.