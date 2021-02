¿Cómo sigue la salud de la cocinera de Flor Peña? "Es momento de seguir rezando"

El viernes por la madrugada, un comunicado de la cocinera en su cuenta de Instagram dejó en estado de shock a su seguidores y compañeros de trabajo. “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, escribió Karina.