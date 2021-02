El Rojo se pone el overol dentro y fuera del campo de juego

Transpira la camiseta Independiente , dentro y fuera de la cancha. El Rojo finalista del Regional Amateur se pone el overol. No escatima esfuerzos. Un equipo que se mata en cada partido y en la semana, lejos de La Chacra. Laburantes del fútbol que van por la gloria. Y bien que la merecen.

En pandemia LM Neuquén fue contando y resaltando varios casos de futbolistas del CAI que debieron reinventarse y buscarse otro laburo. Pues bien, con la vuelta de la actividad recuperaron su gran pasión pero no los ingresos.

Resulta Independiente no podía hacer frente al torneo pero los jugadores no permitieron que un grande de la categoría se bajara. En un ejemplo de compromiso y amor por la camiseta, aceptaron jugar sin cobrar. Sí, no ven un peso los flamantes ganadores de un grupo reñido, ante rivales como La Amistad con una billetera gorda...