El Rojo va a Cipo por su última vida en playoffs

“Ya no tenemos margen, es la última vida que nos queda. Trataremos de buscar el partido para tratar de dar vuelta la serie”, aseguró Julián Fedele, el perimetral del Rojo, en la segunda cruzada interclubes, en la que reforzó el mensaje que pregonaron desde el inicio: “Somos rivales, no enemigos”.

“En los dos primeros juegos Cipolletti nos sorprendió. Nos plantearon bien el partido, nosotros no tuvimos la fluidez que veníamos teniendo en la fase regular”, sostuvo Fedele, quien reconoció que en el segundo cotejo la ausencia de Boudet se sintió: “Es un jugador muy importante para nosotros, que puede desempeñarse en cualquier puesto, defender a cualquiera, es un jugador que te contagia, te lleva para adelante”.

Por el lado de Cipolletti habló Lucas Romera, quien viene siendo una de las figuras del equipo, y fue claro en su mensaje: la serie todavía no está cerrada. “Me imaginaba un arranque como este, siempre hay que imaginarse las cosas buenas; si ya pensás en negativo hay cosas que te van a salir mal. Pero todavía no hay nada dicho, el que gana los tres partidos gana y todavía eso no pasó. Para estar contentos tenemos que ganar tres”, afirmó. El base se retiró en andas en el último juego, pero la torcedura de tobillo fue sólo un susto.

Ingresos diferentes

Las parcialidades tendrán accesos separados al estadio ubicado en Naciones Unidas 1700. La hinchada visitante se ubicará en la tribuna que da a la zona norte de la ciudad, que tiene una capacidad para unas 300 personas. “Esperamos tener una fiesta”, dijo Juan Pablo Andreotti, titular de la subcomisión del básquet albinegro, quien junto con el dirigente rojo, Facundo Sinigoj, señalaron que también se bajó un mensaje pidiendo disciplina a los protagonistas, “para no contagiar al hincha con cosas que tengan que ver con lo deportivo”.

Mi esperanza está en la vuelta de Boudet. Luciano “Luchi” Alonso. Ex jugador de Independiente de Neuquén

Se sintió mucho la ausencia de Christian en el segundo partido, porque creo que Independiente tiene un equipo mucho más corto que Cipolletti. Tengo mi esperanza en la vuelta de Boudet. Se sintió más la jerarquía que tienen ellos, creo que se tiene que cortar el circuito que llega a Farias, que entre él y Lucas Romera están manejando muy bien la pelota. Creo que esto va a ser clave.

Después, Independiente ha tenido una eficacia muy baja, y eso se paga muy caro. Hay que volver a las fuentes, correr mucho y tratar de ahogar a Cipolletti. Creo que este equipo hizo las cosas bien y se merece, por lo menos, estirar la serie.