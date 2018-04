El Rojo y Cipo definen quién sigue en el Federal

En esta instancia decisiva ambos prolongaron la paridad que venían teniendo en la ronda inicial y volvieron a repartirse las victorias, con el agregado de que lo hicieron en territorios ajenos.

Cuando perecía que el Rojo estaba al borde del nocaut, ahora es el conjunto de Maximiliano Rubio el que está contra las cuerdas.

8 veces se enfrentaron el Rojo y Cipolletti

Ni la estadística ni el peso de la localía puede inflar los pronósticos porque de las ocho veces que se enfrentaron en la temporada se repartieron los festejos y en La Caldera y el Estadio Municipal sólo ganaron una vez, el resto fue en reducto ajeno, lo cual le agrega un punto más de adrenalina a la definición.

El Rojo llega con el envión de haber levantado un match point en contra y de haber recuperado su nivel de juego, ese que lo llevó a enhebrar seis victorias consecutivas en el tramo final de la fase regular hasta que Cipolletti le frenó el impulso con dos victorias seguidas en el reducto de hoy.

Cipolletti, que sufrió el proceso inverso, pasó de un sólido andar en los dos primeros juegos a “pincharse” en los dos siguientes, con la desaparición de escena de dos jugadores de mano caliente como Sebastián Farías y Sebastián Godoy. Para este partido no podrán jugar en la visita Paolo Casale, quien fue excluido. El duelo es picante, incierto y la serie invita. El básquet, agradecido.

--> Les deseo lo mejor para este partido

Quiero desearles lo mejor a los jugadores del Rojo para este quinto partido. Están representando a un club al que quiero mucho. Un club que me dejó muchísimas cosas en lo deportivo y en lo personal. Un club que fue ejemplo de dirigencia, de deporte y de formación. Lograron algo muy importante como es revertir una serie. Esperemos que todo siga igual y que puedan avanzar. Les mando un abrazo grande. No les voy a desear suerte porque eso es para mediocres y ustedes no lo son. Así que mucha ¡mierda! para mañana (por hoy).

Esteban de La Fuente - Ex integrante de la época dorada del Rojo en la década del 90