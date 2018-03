El sueño de la China Lara: "Esto es lo que yo quería"

“Nunca me imaginé llegar hasta acá. Cuando me llamaron la primera vez a la selección nacional sub-15 ya no lo podía creer, entrenar en el Cenard, en el mismo lugar que lo hacían Ginóbili, Scola, Nocioni... Y ahora estoy en el nivel más alto que existe en Argentina, teniendo mis minutos en un equipo que está bien arriba en la tabla. Es un sueño”, expresó Victoria el día después de ganar el cuarto partido, de cinco, 68-60 frente a Vélez Sarsfield.

Lara llegó a Quimsa esta temporada después de destacarse en un campus que realizó el club el fin de semana largo de Carnaval. “Me ofrecieron condiciones, me dijeron que lo piense cuando vuelva a Buenos Aires y a la semana y media estaba entrenando con las chicas y formando parte del plantel”, contó la neuquina, que el año pasado jugó la Liga en Estrella de Berisso.

Básquet por gimnasia

La China empezó a jugar al básquet a los 12 años. Antes hacía gimnasia artística. Por su porte, cada vez que se aparecía por el club Zorros, el técnico Víctor Serna la animaba a empezar a jugar. “Me decía ‘¿cuando vas a empezar a jugar, Chinita?’. Y yo le decía que no porque lo veía como un deporte de hombres. Empecé y de ahí no paré más”, recordó.

Con 16 años llegó a Buenos Aires, donde cursó el quinto año del secundario y se sumó a Social Lanús. Y luego continuó estudiando Medicina. El año pasado, mientras jugaba en Estrellas de Berisso, cursaba en la universidad y trabajaba. Este año sobre todo piensa en Quimsa, un equipo que quiere pelear bien arriba. “Empezamos re bien, con el pie derecho”, destacó la única neuquina que juega la Liga Nacional.

A nivel equipo, el objetivo de la temporada es clasificar entre los primeros cuatro en la primera ronda, para llegar a la segunda –donde se pueden reforzar- con una buena cosecha de puntos. “Personalmente, quiero absorber todo lo que me transmiten el equipo, el entrenador, mis compañeras, y seguir creciendo”, finalizó la China.

“La difusión que está teniendo la Liga es increíble. Se está trabajando para que pueda llegar a otros lados, no solamente a los deportistas en sí”.Victoria Lara. Jugadora neuquina en Quimsa de Santiago del Estero