El supercolectivo terminó en estafa y hay 32 presos

Sin embargo, con el correr de los meses creció la especulación de que no era más que una estafa para captar fondos y hace pocos días el proyecto fue descartado. En un comunicado, la Policía dijo que estaba trabajando para recuperar los activos de los inversionistas. Uno de los arrestados es Bai Zhiming, el director ejecutivo de 47 años de la empresa TEB Technologies, que también es el fundador de la compañía de financiamiento Huaying Kailai Asset Management. Los otros 31 detenidos fueron trabajadores de Huaying Kailai. A los inversionistas se les había ofrecido ganancias del 12% si ponían dinero en el proyecto, pero los medios de comunicación chinos dijeron que había sido una manera de atraerlos para comprar productos financieros.

En China ocurrió una serie de estafas en las que páginas web prometían grandes ganancias por el dinero invertido en nuevas empresas, un área ignorada por los bancos estatales del país.

Las dudas sobre este transporte gigante -un vehículo eléctrico de 22 metros de largo, de casi 5 metros de altura y 8 metros de ancho- comenzaron a surgir cuando se suspendieron las pruebas programadas para después de la primera que se había realizado en agosto de 2016. Muchos cuestionaban si el vehículo podría avanzar en las curvas o pasar bajo puentes. Los críticos preguntaban cómo doblaría en las esquinas o si era lo suficientemente fuerte como para soportar su propio peso y el de los pasajeros. Otros observaron que el modelo utilizado en la prueba fue el mismo que habían presentado hacía seis años, cuando la idea surgió por primera vez en 2010, lo que sugería que no se había realizado ningún progreso técnico. También hubo confusión sobre si el supercolectivo había sido aprobado por las autoridades, pero surgió la versión de que el gobierno de Qinhuangdao, provincia de Hebei, donde iba a funcionar el TEB, invertiría 1500 millones de dólares en el proyecto. Lo cierto es que hace pocos días, la estación de prueba del TEB fue demolida.

El fracaso del teb

Sólo quedó en un lindo proyecto

Lo habían presentado en agosto. Además de pasar por encima de la congestión de tránsito, el supercolectivo podía llevar 1200 pasajeros sin emitir gases al medioambiente porque tenía motores eléctricos. Pero todo quedó trunco y la solución para China, con 15 de las 50 ciudades más congestionadas del mundo, no llegó. El obstáculo más importante era que el TEB no podía girar y no cumplía con normas básicas de seguridad, nada menos. Y en todo este tiempo, ninguno de estos aspectos fue resuelto. Mientras, los fondos siguieron entrando. Hasta ahora.