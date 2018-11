El evento anual, que posibilita el intercambio de experiencias, estéticas y necesidades entre teatristas y espectadores, tiene como objetivo final la construcción de una sala para el teatro independiente en la región centro.

"Entendemos el encuentro, como una instancia multiplicadora de nuestro hacer, que nos permite el fortalecimiento y profesionalización del ejercicio teatral en toda la provincia", dijeron los organizadores a través de un comunicado.

Como sucede en cada edición se realizará un curso teórico-práctico para la autogestión de grupos de teatro independientes. El mismo se llama “La pata que faltaba” y será dictado por Héctor “Peli” Malgá.

En tanto, el sábado se llevará a cabo el "Foro de Teatristas”, un espacio para reflexionar y debatir sobre realidades y problemáticas de las artes escénicas.

Mirá la programación día por día

MARTES 6

“Cerezita del Valle de gira!”. Infantil. Autora y Directora: Venecia Amato. Grupo: “CoraZana”. Una payasa viaja con su pequeño espectáculo por las tierras patagónicas. Sólo tiene su caja y su piano y alguna que otra sorpresa para presenta. 10hs. Escuela Nº 281 Barrio "Monte Hermoso" (Cutral-Có).



“Circo Goyo”. Infantil. Autor y Director: Gregorio Richter. San Martín de los Andes. Espectáculo de variedades, humor, virtuosismo y ridiculez. Lenguaje Universal. 10 y 15hs. Centro Cultural Ruca Lihuen (Plaza Huincul).



“El Grúfalo”. Infantil. Teatro de sombras / Títeres. Autora: Julia Donalson. Creación Colectiva. Grupo: “Del Tomate”. Cutral Có. Un ratoncito en busca de comida se adentra en el bosque y al toparse con sus posibles depredadores pone a funcionar su imaginación para salvarse. Pero a su travesía le espera una gran sorpresa. 15.30 hs. Centro Cultural Ruca Lihuen (Plaza Huincul).

“Ensayos del Agua”. Jóvenes, adultxs. Danza. Autora: Andrea Briceño. Dirección: Andrea Briceño y Laura González. Neuquén. Ensayo íntimo sobre las obras de Michel Fokine “La muerte del cisne” y de Vaslav Nijinsky “La Siesta de un fauno”. 19hs. Centro Cultural Gregorio Álvarez (Plaza Huincul).



“Frida”. Autor: Humberto Robles. Dirección: Alainne Pelletier.Neuquén. Unipersonal sobre la intensa vida y obra de la gran pintora mexicana “Frida Kahlo”. 19:40 hs. Centro Cultural Gregorio Álvarez (Plaza Huincul).



Apertura del Encuentro. 21hs. Cine Rex (Cutral-Có).

“Mujeres de Negro”. Comedia. Autor: Luis Mancilla. Director: Gustavo M. Lozano. Grupo: “Compañía de Teatro de San Martin de los Andes”. Esta hilarante propuesta del autor Luis Mansilla, explora el universo de tres mujeres sostenidas por las fantasías y rencores de un pasado que no logran dejar atrás. Los personajes se encontrarán todos los años en el mismo lugar, para cumplir con una promesa que se han impuesto como parte de la costumbre social. El humor domina la escena que, entre las risas y los recuerdos, va desvelado una realidad donde los más profundos sentimientos afloran y la verdad finalmente se hace presente. 21:30hs. 21hs. Cine Rex (Cutral-Có).

MIERCOLES 07

“Derechos Torcidos” (infantil) Autor: Hugo Midón. Dirección: Fabián Freyre y Natalia Soria. Grupo: “Taller Municipal de Comedia Musical”. Cutral Có. Esta obra, cuenta a niños y niñas, a la comunidad, una historia donde la escuela como escribe Midón “puede ser un lugar para crecer con los demás de igual a igual”. 15.00 hs. . Escuela Nº 172 B° Parque Oeste (Cutral-Có)

“Circo Chicano”. Neuquén. Función de Circo Chicano al mejor estilo clásico. Payasxs, personajes exóticos, faquires, saltadores intrépidos, malabares, swing, magia, acrobacia y juegos participativos. Un espectáculo lleno de humor y picardía, en donde chicos y grandes pasarán. 15 hs. Escuela Nº 63 B° Belgrano (Cutral-Có)

“La Pequeña Historia”. Drama destinado a adolescentes, adultxs. Trabajo de Taller. Grupo Teatro del Pasillo. Plaza Huincul. Es la historia del rector de una escuela pública quien tiene conflictos con el personal docente y los auxiliares porque lo acusan de olvidarse de la historia del país según su conveniencia. 15hs.

“Las Puertas del Laberinto”. Danza Contemporánea. Autora: Mariana Cirote. Dirección: Luciana Grosvald. Grupo: “Elenco Patagónico de Danza Contemporánea”. Neuquén. Esta es una obra que propone a la creación coreográfica como tema. Trata de responder a la pregunta del creador: ¿cuál es el comienzo? Surge primero como una reflexión básicamente teórica sobre la composición y va tomando forma de puesta en la medida en que las respuestas son kinéticas, escénicas y metafóricas. La composición no está al servicio de otro tema, no hay una idea que la antecede, no está escondida detrás de una narrativa, sino que aquí está al desnudo preguntándose por donde entrar primero. 15,30 hs. Centro Cultural Gregorio Álvarez (Plaza Huincul)

“Tupperware”. Comedia negra. Autor y Director: Gaston Krahulec. Grupo: “Concertado”. Neuquén. Viviana y sus chicas tratan de ganas un concurso. Pertenecen a una célula de ventas y se autoproclaman reclutas dispuestas a todo para cumplir su sueño. La competencia es ardua, tratan de camuflarse, pero la catástrofe desata el gran final. 21.30hs. Centro Cultural Ruca Lighuen (Plaza Huincul).

JUEVES 08

“Murga”. Comedia. Autora: Ana Barreta. Dirección: Gustavo Urrutia. Grupo: “Elenco E.S.B.A”. Neuquén. En un centro cultural barrial, donde la murgaes el alma, los universos de la psicología y la música clásica se infiltran, poniendo a sus protagonistas a circular por los senderos menos esperados. Centro Cultural Gregorio Álvarez (Plaza Huincul). 10 hs

“Circo Chichón”. Clown y circo. Autora y Directora: Laura Mondino: Grupo: “Teatro Monino”. Villa Pehuenia. Este Espectáculo entra en el rubro de “Teatro Callejero”. Si se realiza al aire libre incluye un número de swing con Fuego y si se realiza en espacio cerrado y las condiciones lo permiten incluye en un número de Acrobacia Aérea en Tela para lo que se necesita una viga a 4 m de altura para colgar el elemento. Escuela Nº 281 "Monte Hermoso" (Cutral-Có). 15.00 hs

"Impropio, si tuvieras magia que harías?”. Infantil. Autores y Dirección: Fernando Jaimez y Mónica Gerez. Grupo: Teatro Pigmeo. Zapala. Es un espectáculo de improvisación que tiene como base sacar a lxs niñxs de las computadoras, consolas de video juegos y volver a jugar con la imaginación, creando historias y llegando a encontrar la magia más poderosa…nuestra niñez. Centro Cultural Gregorio Álvarez (Plaza Huincul). 15hs.

“Las Aventuras de la Cajajá Encantada”. Infantil, Clown. Autora: Calu Sabattoli. Dirección: Paula Mayorga. Grupo: “Ecco Le Quá Teatro”. Neuquén. La obra muestra un día cualquiera en la vida de Alegría del Hogar, una payasa que trabaja en las Oficinas de la Justicia. Empeñada en hacer las cosas bien, cada vez le salen peor, razón por la cual, va ocupando diversos roles, entre ellos, es enviada al segundo subsuelo, con la tarea de limpiar el depósito; es allí, donde se encuentra con una Caja Encantada, que la sorprenderá llevándola por distintos lugares de la imaginación. Entre tareas y “licencias imaginativas”, transcurre su día y sin darse cuenta, la encuentra la noche con una gran sorpresa. Centro Cultural Ruca Lighuen (Plaza Huincul). 15 hs.

“Bajo Terapia”. Comedia dramática. Autor: Matías Del Federico. Dirección: Adriana Perkovic. Grupo: “Caidos del Cielo”. Plottier. Tres parejas acuden a terapia con la intención de tratar sus conflictos, pero se encontrarán con una sesión más intensa de lo esperado. La psicóloga dejó sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre que se abre propone nuevos e ingeniosos interrogantes, lo cual transformará la sesión en un caos desopilante. Una obra llena de conflictos inesperados, con el humor como herramienta principal y en donde nada es lo que parece. Centro Cultural Ruca Lighuen (Plaza Huincul) 20.30hs.

“El Acompañamiento”. Drama. Centro Cultural Gregorio Álvarez (Plaza Huincul). San Martín de los Andes. Tuco y Sebastián son dos amigos de toda la vida. Uno, ensaya para volver a cantar tangos en el club y el otro va a salvarlo de la locura. Una pieza teatral que habla de la libertad y las pasiones. Un encuentro con las emociones y la vida misma, envuelto en un clima tanguero Autor: Carlos Gorostiza. Dirección: Mariano Tenaglia. Grupo: “Metamorfosis”. CPEM N°85. J.M de Rosas y Soufal. Barrio Soufal. (Plaza Huincul) 21,30 hs.

“Nuestras Vidas, Movimiento Perpetuo”. Comedia Dramática. Autor: Miguel Ángel Pedraza. Dirección: Carol Yordanoff. Grupo: “Flor de un día”. Neuquén. Es la historia de una familia de clase acomodada, que luego de la muerte del padre, las tres hermanas se ven obligadas a cuidar de la madre tirana y deteriorada. Ninguna solución a ningún problema se muestra en un movimiento perpetuo. CPEM N°85. J.M de Rosas y Soufal. Barrio Soufal. (Plaza Huincul) 21,30 hs.

VIERNES 09

“Piratas, una de aventuras”. Infantil. Autor: Jorge Gonzalez. Dirección: Tino Amezaga. Grupo: “Compañía Teatral Viento en Popa”. Junín de los Andes. Es la historia de la capitana Gtraciela y la Grumete Grelita. El viejo galeón en el que viajan está encallado en una reconocida isla. Repleta de sorpresas, esta obra de teatro para toda la familia, atraviesa las disparatadas aventuras de nuestras protagonistas, quienes deciden buscar un famosísimo y codiciado tesoro. En un marco esceográfico de singular belleza, bonita música y un logrado vestuario, “Piratas”, transita con ternura y humor, un apasionante viaje que te invita a no dejar de soñar. Escuela Nº172 B° Parque Oeste (Cutral-Có) 10hs.

“Parpadeos”. Autor: Creación Colectiva. Dirección: Diego Seage. Grupo: “Elenco Concertado”. Neuquén. Parpadear es apagar el mundo por un instante. A veces es de esos instantes que nos valen la vida. En otras se nos fuga una eternidad y no nos damos cuenta. Lo lindo es que seguimos parpadeando, incesantemente, hasta extinguirnos. No podemos evitarlo aun haciendo fuerza. Biblioteca C.H. Rodríguez (Cutral- Có). 11.00 hs

“Código de Hermanas”. Tragicomedia. Zapala. Dos hermanas se reencuentran luego de una tragedia familiar, dejan ver sus grandes diferencias de estilo de vida. Esto genera conflictos y luego de varias idas y venidas entre ellas, toman una gran decisión. Autor: Guillermo Gallego. Dirección: Micaela Fuentealba y Estefania San Martín. Grupo: “Gualichas”. Centro Cultural Gregorio Álvarez (Plaza Huincul) 15 hs.

“Otros Cielos”. Comedia dramática. Plottier. Todo transcurre en la oficina de Recursos Humanos de A.C.P ESTANDAR OIL, la problemática del petróleo, el estilo de vida que ello conlleva, la despersonalización. El personal de esta oficina vive un golpe de timón en sus vidas debido a un error, o tal vez no. Tal vez el destino de quiso. Destino?. Autora y Dirección: Adriana Perkovic. Grupo: “Caídos del Cielo”. Escuela Nº172 B° Parque Oeste (Cutral-Có) 20.00 hs

“El Simio Claro”. Comedia. Hace más de 10 años, María Rosa Pfeiffer escribió Un simio oscuro en la que el Caña, Abelino y Rauli -tres folkloristas de Humboldt, un pequeño pueblo de Santa Fé- sueñan con ir a tocar a Cosquín. El simio… ¡claro! Es una nueva obra donde vuelven a encontrarse estos tres entrañables personajes junto con una nueva integrante, la Mechi. Los veremos unos años después de haber sido estafados, cuando su grupo “Los del Ceibal” ya se disolvió. No tienen sueños ni esperanzas, pero sucede algo que los hace volver a soñar con la posibilidad de nuevos horizontes.Autora: María Rosa Pfeiffer. Dirección: Gustavo Azar. Grupo: “Araca La Barda”. Neuquén. Centro Cultural Ruca Lighuen (Plaza Huincul) 22.30 hs.

“Esa Extraña Forma de Pasión”. Drama. Una obra que aborda los setenta y la represión durante la dictadura. Un relato fragmentado que entrecruza a sobrevivientes, hijos de desaparecidos, militantes y represores, desde la cotidianidad, la emoción, la sensibilidad y la duda. Autora: Susana T. Molina. Dirección: Gustavo Lioy. Grupo: “Elenco Concertado”. Neuquén. Centro Cultural Gregorio Álvarez (Plaza Huincul)21 hs.

SÁBADO 10

“Variete Circense”. Anfiteatro Parque Municipal Cutral-Có 18.00 hs.

“Y Se Nos Fue de Gira”. Comedia Dramática. San Martín de los Andes. Dos hermanas, un encuentro postergado en un lugar impensado y las disputas habituales de una cotidianidad que no fue. Autor: Emilio Ferrero. Dirección: Juan M. Vigano. Grupo: “La Chalina”. Escuela Nº172 B° Parque Oeste (Cutral-Có) 20 hs.

“Esperando la Carroza”. Autor: Jacobo Langsner. Dirección: Gustavo Lioy. Grupo: “Elenco Concertado”. Neuquén. Han pasado tres años. Mamá Cora ha muerto. Sus hijos se reúnen para festejar el aniversario de casamiento de Nora y Antonio (los ricos). Pero las cosas han cambiado. ¿Podrán los Musicardi mantenerse unidos a pesar de las diferencias? Centro Cultural Gregorio Álvarez (Plaza Huincul) 21.30Hs.

