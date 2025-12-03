La Mañana accidente El terrible accidente que protagonizó Guillermo Francella en España que puso en riesgo su vida

El actor contó un accidente que sufrió y contó con detalles de los motivos por los que se originó el impacto.







Guillermo Francella estremeció a todo el estudio del programa El Hormiguero de la televisión española al contar un duro momento que le tocó atravesar previo a la filmación de una película. Un accidente automovilístico despertó la preocupación del reconocido actor: “Fue un accidente feo. Muy feo. Gracias a Dios fue con suerte. Fue el día previo a filmar”, dijo.

"Fuerteventura tiene muchas rotondas. No sé por qué cada cien metros hay una. ¡Pero Dios mío! ¿Qué hay detrás de esa rotonda? Yo no sé... Porque no podés creer que haya otra rotonda. Si ya salimos de una y viene otra, y viene otra, ¿hasta cuando?. Nunca terminan, nunca terminan. Y sigue, y sigue... Y no están iluminadas algunas”, comenzó contando sobre el hecho.

“Nos perdimos con el Waze. Ay, ay, ay… Dios mío. Y teníamos que retomar la rotonda. Cuando la retoma, miro y veo que viene un auto con las luces prendida. Digo, ‘¡Florencia!’. ¡Pum! Un choque. Saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano también se lastimó: pegó su cabeza contra la cabeza de la hija de Florencia”, sumó en su relato.