Neuquén. Vaca Muerta es muchas cosas: un gran reservorio de hidrocarburos no convencionales a 3 mil metros de profundidad, una promesa de trabajo para miles de familias y una región de la provincia que cuesta ubicar en el mapa. Como si eso no bastara, pronto será también un circuito turístico que no solo incluirá yacimientos en producción, sino también un camping bajo las estrellas en Aguada San Roque, una fiesta popular alusiva al petróleo en Añelo, rascacielos rocosos esculpidos por el viento, un volcán apagado y dos parques paleontológicos con restos de dinosaurios.