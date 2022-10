El tremendo ida y vuelta de Ángel de Brito y Wanda Nara: "Zorra"

Wanda Nara contra Ángel de Brito 1.jpg

"Sabes que pasa, estaría bueno que con el mismo respeto con el que siempre di notas, me respondan. Como eso no pasa elijo yo con quien hablar de mi vida. No me sale ser copada con gente que solo me agrede", escribió Wanda Nara visiblemente enojada.

Pero, lejos de terminar todo ahí, Ángel de Brito uso su cuenta de twitter para pegarle a la hermana de Zaira y tomando una nota de un reconocido portal en donde hacían referencia al enojón de Wanda con LAM, el periodista recordó una vieja frase de la ahora ex pareja de Mauro Icardi.

Wanda Nara contra Ángel de Brito 2.jpg

“Zorra, te cargaste una familia”, escribió Ángel de Brito, haciendo referencia a la frase que Wanda Nara había utilizado cuando estalló por primera vez la polémica entre la China Suárez y Mauro Icardi. Claro que esta vez, el conductor de LAM la utilizó para hacer referencia al extraño triángulo amoroso que componen L-Gante, Wanda y Tamara Báez, en donde esta última acusa a la mediática de meterse entre ella y el padre de su hija.

Fiel a su estilo, Wanda no se quedó callada y le respondió con los tapones de punta: “Claro, pero yo no estoy con nadie casado, ni en pareja. Entonces tu textual no tiene nada que ver conmigo”.