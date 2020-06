El tremendo KO de Cody Garbrandt en la UFC que recorre el mundo

Cody Garbrandt fue uno de los grandes protagonistas por el inesperado golpe de nocaut con el que se impuso a Raphael Assuncao cuando restaba un segundo para el cierre del segundo asalto. La campana no logró salvar al brasileño, quien permaneció inconsciente por unos segundos luego de recibir el sorpresivo derechazo en su mandíbula.

El experimentado luchador de Uhrichsville (Ohio) fue un justo ganador, dado que demostró su contundencia, agilidad y fortaleza. Su rival, en cambio, jamás se encontró en el octágono y sumó su tercera derrota consecutiva, si se tienen en cuenta las presentaciones frente a Cory Sandhagen y Marlon.

En otro de los combates preliminares, Sean O’Malley venció al ex-campeón de la WEC, Eddie Wineland. El joven de Montana aumentó así su récord a 4-0 y consolidar lo que hasta ahora es el segundo KO más rápido de su carrera. El veterano texano de 35 años sufrió su octava derrota en UFC y quedó con un registro de 6-8.

cody garbrandt vs raphael assuncao KO - ufc 250 (video is probably getting taken down)