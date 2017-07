"El único titular es Messi y el resto será evaluado"

Buenos aires.- Jorge Sampaoli no lo disimula. Es cierto que repite que todos los futbolistas tienen las mismas chances, que todos serán evaluados, que todos deberán responder con eficacia a la presión. Pero hay uno que no necesita el estudio. Por más que no lo haya dirigido en clubes, el entrenador de la Argentina sabe de su importancia y busca su comodidad, porque sabe que si él está bien, la Selección está bien. Lionel Messi es el eje en torno al que giran todas las ideas de juego del DT y por eso es el único “titular” de su equipo; el resto será estudiado “partido a partido”.