El vergonzoso momento que Oscar Ruggeri le hizo pasar a una compañera de ESPN

Oscar Ruggeri pasa sus mediodías en el panel de F90 junto a Sebastián Vignolo y el resto del panel. Pero antes de arrancar realizan el pase con F12, el programa anterior. Allí, el ex jugador de la Selección Argentina le hizo un peculiar pedido a una integrante de este programa y la incomodó.

Al enterarse de esto, al ex defensor le picó la curiosidad. Es que Mariano Closs la elogió y dio el pié: “Gran narración de Lola ayer” . A lo que Oscar se metió y consultó: “Ah, ¿es relatora, ella?” . Tras la respuesta positiva se animó a hacer un pedido: “A ver, relatame. Quiero escuchar. Quiero saber”.

Oscar Ruggeri y Lola del Carril.jfif

El Pollo Vignolo, que sabe lo que significa relatar, debido a que lo hace desde hace años, mencionó lo que le generaba la insistencia de Ruggeri: “Es increíble, un plomo. Ni le contestes”. Por su parte, Lola del Carril se mostró algo avergonzada e incómoda: “No, por favor, no me hagas esto”.

“Pero aparte, no corresponde. Es como si estuviera acá Jorge Corona y yo le diga: ¿puede decir un chiste?”, comparó el Pollo entre risas. Para intentar esquivar el pedido de Oscar, la periodista se la devolvió: “Haceme unos jueguitos, Ruggeri”.

“¡Pero no es Jorge Corona! ¿Cómo vas a comparar con Jorge Corona? Ustedes, los relatores, no son muchos”, destacó el ex capitán argentino para que se entiendan los motivos por los cuales tenía tantas ganas de escucharla a Lola.

Lola del Carril-Mundial-Oscar Ruggeri.jfif

Quien también defendió a la periodista fue el Negro Bulos, otro de los relatores presentes: “No andamos relatando por la calle”. Pero Oscar Ruggeri se mostró firme en su pedido: “¡Pero no está relatando en la calle! ¡Le estoy pidiendo acá! A Gabes lo escuché, al Negro Bulos lo escuché, al Pollo lo escuché”.

Ante la situación el Pollo cerró: “Es un plomo”. En ese momento, para salir de la situación, Mariano Closs retomó la palabra para seguir con el pase y consultó sobre los temas a tratar. A lo que Ruggeri irónico por la consulta evidente le tiró: “¿Y de qué vamos a hablar, Mariano? Me hacés reír vos”.