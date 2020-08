El video que condena al Barcelona y por el que Messi se iría gratis

En momentos tan sensibles como el que está viviendo Lio Messi en Barcelona , todo sirve para potenciar los disgustos y agregar más tensión al clima. Mientras continúan las negociaciones para la salida del astro (mañana no iría a los testeos y hay burofaxes cruzados), ahora apareció un video en el que el actual presidente José María Bertomeu expresaba, el año pasado, que el argentino podía irse cuando quiera antes de arrancar la temporada 2020-21, en referencia a la actual, que comenzará el 12 de septiembre.

El dirigente aclaró que esa posibilidad era algo que también la tenían otros jugadores como “Xavi, Iniesta o Puyol cuando renovaron por última vez".

Claro que un año atrás diferentes eran las relaciones, lo cual le permitía al presidente aventurar que era difícil que ello ocurriera porque “este tipo de jugadores, y Messi, son tan culés que dudo que se vayan a otro club". "Tienen que tener la libertad, porque se la han ganado, de decidir ellos su futuro y cuándo quieren dejar de jugar al fútbol. Yo no sufro, Messi es muy culé y no tengo ninguna duda de que seguirá jugando en el Barcelona, y espero que dure muchos más años, no sólo hasta 2021", concluyó.

https://twitter.com/2010MisterChip/status/1299724530324250624 Si te sobran 54 segundos y quieres tener bien clara la situación Messi-Barça, escucha a Bartomeu hace menos de un año en la televisión del club (las imágenes fueron emitidas en Barça TV el 6 de septiembre de 2019). pic.twitter.com/4Tr1NwA99V — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 29, 2020

Sin embargo, un año después otra es la realidad. Esta semana Messi envió un burofax al club solicitando el uso de la cláusula que le permite rescindir su contrato, pero desde la comisión directiva insisten en que esa cláusula está vencida y, de querer finalizar su contrato de manera unilateral, deberá abonar la suma de 700 millones de euros. A la vez, el Barcelona respondió vía burofax en las últimas horas.