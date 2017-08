Fuentes policiales indicaron que, con motivo de esta situación, en varios sectores de la localidad no había servicio de energía eléctrica.

temporal chos malal.jpg

Además de la caida del árbol sobre una vivienda en barrio Uriburu, otras tres casas habían sufrido la voladura de sus techos.

"No se registran evacuados, ni lesionados", indicó personal de Defensa Civil que trabaja en la localidad junto a la Policía, Bomberos y operarios de EPEN.