La cantante señaló que aunque ambos tomaron caminos muy diferentes y no suelen verse tan seguido por sus compromisos laborales, mantienen un excelente vínculo. “Hay un cariño real entre nosotros dos y entre todo el equipo. No sé si todos los grupos de laburo tienen gente sana de corazón con buenas intenciones. Veo tus películas y me muero de emoción porque te conozco desde el momento cero que empezaste a actuar”.

“Pasaron un montón de cosas, somos un grupo que nos queremos y nos apoyamos. Tenemos el objetivo claro de lo que queremos hacer”, aseguró el protagonista de Un gallo para Esculapio y El Clan. Luego, reflexionó: “Lo más importante es la búsqueda interior, qué es lo querés lograr, dedicarle tiempo, entrenamiento, con impetú y hacer diferentes proyectos tratando de encontrarte en los que hacés. Yo no lo tomo como un laburo. No estamos a la espera de resultados. Yo hago una película para encontrarme en un personaje. Siempre somos estudiantes, el problema es cuando dejamos de pensar que no lo somos, que no existe el error y que no nos vamos a equivocar”.

Embed

“¿Cómo estás pasando la cuarentena? Yo creo que te pega bien”, le preguntó Lali a su ex pareja. “Con conciencia, hago una sola salida para comprar. Miro pelis, leo mucho, entreno, escribo y cocino. Estoy escribiendo algunas historias, tratando de que sea lo más productivo posible”, afirmó Peter.

Tras ese momento, Lali hizo una gran revelación, la cual también incluye a la China Suárez y a Amaia Montero, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, completamente borracha.

Todo comenzó cuando la hermana de la actriz, Anita, le tiró unas palabras claves “Amaia Montero borracha”. Podía haberlo dejado pasar, aunque esa combinación de elementos despertó muchísima intriga.

Fiel a su estilo de espontaneidad, buena onda y simplicidad, Lali comenzó a desarrollar una anécdota jugosa. “Mirá si un día nos la cruzamos, quedó re mal. Ya fue, la contamos”, arrancó la cantante, mientras Lanzani asentía y se reía por adelantado.

“Parece que Amaia Montero estaba, como podemos estar todos en algún momento de la vida, en una fiesta como pasadita en tragos. Se cruzó con la China en un pasillo, en un momento donde la China no soportaba mucho, tenía un carácter poco controlado en esa época. Se la cruzó a Amaia, que estaba en una, en la suya, y a la China no le gustó nada que le choque el hombro. Se armó una tremenda, la terminamos separando”, detalló Espósito, con lujo de pormenores, esa vivencia peculiar.

Embed

Lali continuó profundizando en la experiencia y soltó: “Estuvimos separando a la China de Amaia, el guardia en el medio, todo un quilombo. Que anécdota horrible. En ese viaje mismo conocimos a Robbie Williams, Shakira y Mika, ¿te acordas? Era un flash en ese momento conocer a Mika, estaba en el sumum, lo mismo que chocarnos contra Amaia era como guau”.

LEÉ MÁS

El desopilante duelo de imitaciones de Lali y Cristina Pérez

Lali Espósito comienza a grabar una serie para Netflix