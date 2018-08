Eleonora Wexler: "A Mariano le hice la vida imposible"

Luego de que Julieta Ortega, quien trabajó con Martínez en 22, El loco, saliera a aclarar que no tiene nada que ver con el relato de su ex compañero de tira, Eleonora Wexler se sinceró y reveló en el diario La Prensa: “A Mariano Martínez lo ahogué, le hice la vida imposible (en la ficción Valientes)”. “Lo tenía atado a la reposera y, estando ciego, lo tiré al agua. Pobrecito, lo adoro a Mariano. Igual lo voy a llamar para ver si fui yo la que le pegó tanto. No me acuerdo. Creo que no le pegué nunca. Igual, es muy delgado el límite de las escenas violentas. Son muy difíciles. Me ha pasado que alguna vez a alguien se le haya escapado una patada. A mí me dan miedo”, añadió.