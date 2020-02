El organismo indicó que se espera que "el área de cobertura comience a ser afectada por vientos del noroeste, rotando al sudoeste, con velocidades entre 60-80 km/h y con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h".

Debido a esta situación climática, la Intendencia del Parque Nacional Lanín solicitó a todos los visitantes extremar las medidas de precaución dentro de toda la jurisdicción del Parque.

Agregaron en un comunicado que "se recomienda no transitar, permanecer o acampar en zonas boscosas, no hacer fuego y no navegar en embarcaciones pequeñas (especialmente las de propulsión a remo)".

LEÉ MÁS

Una isla en el país: creció el empleo formal en Neuquén

Salvador Vellido estará el frente del Parque Nacional Lanín