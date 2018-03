A dos días del día internacional de las personas con síndrome de Down (21 de marzo), una emotiva campaña se viralizó en las redes sociales. La iniciativa se denomina "50 madres, 50 chicos, 1 cromosoma extra" (50 mums, 50 kids, and one more chromosome) y se propone terminar con los prejuicios que hay en torno a la condición.