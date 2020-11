Emotivo: padre e hijo despidieron a Maradona en el Monumento

"Me dolió mucho ver que en el centro de mí ciudad había solo dos personas. ¿A dónde quedó el agradecimiento a él?", se lamentó.

Luis es carnicero y este mediodía, entre cliente y cliente, su celular vibró. "Ahí me avisaron lo peor", dijo. Al principio, dudó. Es que "muchas veces lo han matado", pero esta vez no fue uno de esos amagues, ni gambetas. Esta vez no hubo resurrección.

El dolor de esta pérdida "no se compara con ninguna otra". "Es que no se necesita poder explicar todo, creo que no hay una definición para esta pérdida porque el amor es inexplicable y lo que me pasa con Maradona es un sentimiento que se transmite de generaciones y no se puede explicar. Es un amor que se traspasa. Es como la sangre, uno nace con esto sin poder elegir tenerla", contó.

Más allá del amor que le tiene, Luis no puede ni quiere separar la persona del profesional. Si bien él es uno de los neuquinos hinchas de Newells -fue de los clubes en donde el diez jugó-, lo que "pasa con Maradona trasciende camisetas". "Hoy el país y el mundo están llorando la muerte de la persona que nos hizo felices, pero por sobre todo la persona que nos explicó que el amor es incomparable y único", se emocionó.

"Hoy el país está llorando la muerte de la persona que nos hizo felices, pero por sobre todo la persona que nos explicó que el amor es incomparable y único", se emocionó.

La tristeza que le generó la noticia de la muerte se potenció con el "abandono que tuvo Neuquén para con Maradona". "No puede entenderlo, realmente. Yo estaba acá en el Mundial 2010 cuando le ganamos a México, y la ciudad coreaba su nombre. Ahora no hay nadie, ¿tan desagradecidos podemos ser? En las buenas todos, ¿y en las malas? ", cuestionó.

Sin el abrazo sentido de sus pares que había ido a buscar al Monumento, Luis está tranquilo. Cree que la parte humana de Maradona se reencontró con la paz y repitió lo mismo que dijo Diego en una entrevista: "Pidió que `no se olviden que él es humano´. A mí a veces me cuesta porque creo que todos pensábamos que él era inmortal".

El "más humanos de los dioses", como lo definió el escritor Eduardo Galeano y repitió Luis, murió como uno más. Con una enfermedad que le dijo basta, algunos días después de una operación en su cabeza.

"Diego va a seguir en el recuerdo de todos. Está dentro de cada uno aunque sigo pensando en que en cualquier momento, revive", sonrió el neuquino en medio del centro, mientras autos circulaban y las personas caminaban sin rumbo. Luis y su hijo miraron al cielo e imaginaron cómo aquel barrilete cósmico "volvió al lugar de donde salió".