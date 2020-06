Emprendedores: pedal abrepuertas y barbijos para los hipoacúsicos

En tanto, diseñadores y emprendedores que encontraron en la fabricación de barbijos una actividad productiva durante esta cuarentena han agregado a su oferta los tapabocas transparentes que permiten la comunicación con personas sordas o hipoacúsicas, mediante la lectura de labios y gestos. Se trata de barbijos que incluyen un cuadrado de plástico transparente a la altura de la boca, insertado en el centro de este accesorio de tela.

Una de las personas que los está fabricando es Rosana Báez, una gestora de la localidad bonaerense de Guernica con conocimientos de costura y vínculo con una institución que enseña lenguaje de señas. "Surgió a través del aliento de mi hermana que tiene un problema de hipoacusia y está estudiando lenguaje de señas. Ella me incentivó primero a hacer barbijos comunes, pero luego me llamó y me dijo de hacerlos porque en la escuela hablaban de esto, pero no hay", contó.

La mujer explicó que, con la pandemia, está "en un parate" de su actividad cuentapropista que "me afecta literalmente y necesito un ingreso extra".

LEÉ MÁS

Alergias al comer: las que más afectan

Aunque bajaron las emisiones de gases, igual subió el CO2