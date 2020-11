Con ocho meses de cuarentena, los comerciantes de la ciudad llegaron al hartazgo . Un grupo se autoconvocó y anunció que no respetará más las restricciones de horarios y la atención por DNI . Desde Acipan, reconocieron que el sector está en un punto límite y la medida “es producto de la desesperación”.

Este lunes por la mañana, la Multisectorial de Comerciantes Autoconvocados, integrada por distintos grupos empresariales, anunció que ya no cumplirá las restricciones de circulación del gobierno provincial. Sólo mantendrán los protocolos sanitarios, para prevenir contagios dentro de cada local.

“Al no haber sido escuchados nunca, decidimos no escucharlos más, así que nuestra postura no es confrontar, sino simplemente los desoímos”, explicó Gabriel Robles, referente de la Multisectorial.

Remarcó que hasta el Ministerio de Salud considera que no hay contagios dentro de las tiendas “porque son un lugar seguro” y desafió: “que manden un inspector a cada comercio si quieren pedirle el DNI a la gente, pero a la propiedad privada no les vamos a permitir entrar”.

“Cada local va a volver a abrir en sus horarios habituales sin escuchar las locuras que se le ocurren al gobierno, que incluso nos obliga a transportarnos caminando, interactuando con potenciales asintomáticos, y no nos permite ir aislados en un vehículo”, criticó.

También Rubén Fernández Seppi, del Clúster de Pymes Neuquinas, dijo que no respetarán más las restricciones. Argumentó que “son medidas que le pegan de lleno al comercio y al resto de los empresarios, como estamos trabajando en esos horarios, nos impiden consumir”.

“Sólo queremos trabajar en libertad, porque con más horas y más movilidad tendríamos menos aglomeraciones, pero hoy, si tenés una emergencia, como un camión que se rompe y no podés esperar a otro día que te coincida el DNI, te tratan como fugitivo”, cuestionó.

El titular de Acipan, Daniel González, informó que la cámara no avala esta desobediencia, aunque reconoció que las restricciones jaquean al sector. “Mucho no entendemos la postura, porque hoy no hay controles estrictos en los locales, pero vemos que hay cansancio y una situación económica muy difícil, en la que se está vendiendo un 40 o 50 por ciento del nivel del año pasado”, detalló.

Recordó que, a lo largo de la cuarentena, más de 600 locales bajaron la persiana y recalcó que “no hay mala fe en los autoconvocados, sino una postura producto de la desesperación, porque muchos ven desaparecer el comercio que tanto les costó levantar”.

Gustavo Amman, de la Asociación Hotelera y Gastronómica, coincidió en que la rebeldía es consecuencia del hartazgo. Dijo que, “al no ser escuchados y ver que siguen con las mismas medidas, se genera un agotamiento”.

“Así surgen las decisiones individuales de los establecimientos y no nos extraña que no quieran cumplir la restricción, porque vamos a convivir con el virus también en 2021 y no tiene sentido; lo del domingo ya es hora de replantearlo”, enfatizó.

Los empresarios que desconocen las restricciones colocarán una calcomanía en la puerta con la leyenda “Comercio Seguro”. Por ahora, no quedó claro qué pasará si un inspector decide multarlos.

Los comerciantes tuvieron apenas unas horas para organizar la reapertura de los locales en los shoppings. Empresarios dicen que hay motivos para la rebelión

Se van del shopping al Bajo

El titular de Acipan, Daniel González, comentó que la limitación por horario y el DNI llevó a muchos comerciantes que estaban en los shoppings a mudarse a un local a la calle en la zona del Bajo.

“Hoy, el número de DNI se controla sobre todo en los hipermercados y grandes superficies, no tanto en los comercios chicos, por eso también afecta más a los que tienen local dentro de los shoppings”, explicó.

Añadió que, “en las últimas semanas, desde nuestro Observatorio Económico nos indicaron que hubo reaperturas de locales cerrados en el Bajo y la zona céntrica, pero vimos que son los que estaban en los shoppings, que se mudan para poder trabajar de otra manera; no hay una reactivación real”.

Recordó que, producto de la pandemia, “pasamos de 1,5 locales cerrados por manzana a tres, el doble, y en los próximos meses se ve un futuro complejo, es probable que a muchos les cueste seguir”.