Empresas observan los correos de Gmail

Esta revelación dejó en duda el anuncio que hizo Google hace un año cuando sostuvo que detendría los procesos de escaneo de correos para personalizar publicidades con el fin de favorecer la seguridad y privacidad de los usuarios.

En la nota se mencionan algunos ejemplos de empresas donde se leen los correos de los usuarios sin contar con un consentimiento expreso por parte de ellos, tal es el caso de la empresa de e-mail marketing Return Path y la de gestión de correos y contactos Edison Software. Sin embargo, estas compañías aseguraron que esta práctica está contemplada en el acuerdo que firman los usuarios y destacaron que los empleados que realizan esta actividad siguen un protocolo muy estricto.

Para muchas de estas compañías simplemente se trata de un mecanismo “habitual” que se emplea para recoger datos que se utilizan para desarrollar o mejorar el funcionamiento de algoritmos. Así lo explicó Thede Loder, ex directivo del área de tecnología en eDataSource Inc (rival de Return Path), una empresa en la que, según dicen, ya no se leen los correos de usuarios.

Las empresas encargadas de hacer minería (recolección de información) utilizan software para escanear millones de mensajes al día con el fin de encontrar datos sobre los consumidores que se pueden vender a empresas de marketing y otros negocios. Usualmente recurren a aplicaciones y servicios gratuitos que solicitan acceder a las casillas de los usuarios sin especificar claramente qué información recogen o con qué propósito.

A través del correo, se rastrea el contenido de los mails para entrenar a los algoritmos en la comprensión de lenguaje natural.

La información sobre compras utilizada puede ser muy útil para reconocer tendencias sobre precios promedio y los productos más vendidos. A su vez, los nombres y correos son reemplazados por números que se vinculan a información demográfica como edad y ubicación. Toda esta información puede ser de utilidad para conocer gustos y tendencias de consumo. Y, sobre todo, si se tiene en cuenta que más de 1,4 mil millones de usuarios en el mundo emplean Gmail.

Según se destaca en la nota, no hay indicios de que Return Path, Edison u otros desarrolladores hayan utilizado la información de manera inapropiada, sin embargo no deja de preocupar que estas prácticas pudieran derivar en filtración de información como ocurrió con el escándalo de Facebook Cambridge Analytica.

Según Google, proporcionan datos solamente a desarrolladores externos que fueron previamente evaluados y a los cuales, a su vez, los usuarios le han otorgado explícitamente permiso para acceder a sus casillas. Además, los empleados de Google leen correos solamente “en casos muy específicos, cuando el usuario lo solicita y ofrece su consentimiento, o bien cuando es necesario hacerlo para tomar medidas de seguridad, como cuando se investiga algún abuso o bug”, afirmaron.

Los acuerdos que rigen para los desarrolladores de Google prohíben que se expongan los datos privados de usuarios y que hagan copias permanentes de esa información o que la guarden.

Anuncio :La información sustraída es utilizada para personalizar publicidades y anuncios.

Se proporcionan datos que fueron previamente evaluados y para los que los usuarios dieron permiso”. Google. Comunicado

A Facebook lo investiga el FBI

La pesquisa federal a Facebook sobre los datos que la red social compartió con Cambridge Analytica involucra ahora al FBI, a la Comisión de Valores y al Departamento de Justicia, según el Washington Post. Representantes de estas agencias se integraron en la investigación a cargo de la Comisión Federal de Comercio que citó a tres fuentes próximas al asunto que solicitaron el anonimato porque la causa no está concluida.