Empresas que necesiten podrán inscribirse en el programa ATP

La posibilidad de acceder a cada uno de los beneficios establecidos por el Gobierno, depende de la actividad de la empresa y la variación nominal en su nivel de facturación.

Los empleadores que accedieron al Programa Repro II en noviembre, contarán con el mismo beneficio para el pago de salarios durante diciembre.

Y, las firmas que no desarrollan actividades críticas y registraron una variación nominal negativa en su facturación entre noviembre de 2020 y de 2019 deberán registrarse en la web del organismo. Podrán optar entre solicitar un crédito a tasa subsidiada del 27% o el Repro II, que instrumenta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En este sentido, vale la pena destacar que recientemente el Gabinete Económico del Gobierno se reunió para hacer un balance sobre los programas programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el de Recuperación Productiva (Repro II) y reafirmaron que tanto el IFE como el ATP no son políticas para "esta etapa".

Según se informó oficialmente, la reunión fue para realizar "un diagnóstico de la situación y dinámica económica actual y se repasó el impacto de las medidas adoptadas en los últimos meses en el contexto de la pandemia y las perspectivas de las nuevas herramientas que se han diseñado para continuar con el apoyo a las familias y las empresas, en un contexto de recuperación paulatina del nivel de actividad".

En este sentido, Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete de Ministros, antes de ingresar a la reunión, señaló a los medios que "hay que estudiar cuál es la mejor medida de invertir el dinero público", y ratificó que "el IFE y el ATP no son las políticas para esta etapa, lo cual no quiere decir que no haya otras políticas".

De acuerdo con esto, señaló: "En el caso del ATP, ya está en funcionamiento el Repro II. Las empresas pueden ir al Ministerio de Trabajo, mostrarle la facturación y otro montón de papeles más, te vas a dar cuenta que está yendo mal, y nosotros seguimos pagando 9 mil pesos por trabajador".