"En Casa de Gobierno nos recibieron dos funcionarias del Ministerio de Educación quienes nos aseguraron que nos recibirían el Administrador del CPE pero para sorpresa nuestra cuando pedimos por él, no había concurrido a trabajar", dijo el secretario General de ATEN en Añelo, Maximiliano Cruz. Y agregó. "Se habían tomado con anticipación el feriado largo porque no había ningún funcionario".

Dijo que a ellos se les hace "imposible" generar una audiencia con la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), María Susana Ferro. "Nos siguen tomando el pelo", agregó el docente.

"Escuchamos por medios radiales que Ferro dijo que no había tal deuda de parte del Estado para con la empresa pero nosotros no tenemos ninguna confirmación oficial. La empresa alegó ante nosotros que el CPE no le pagaba desde junio", señaló Cruz.

Sostuvo que de ser cierto que no hay deuda que se la intime a la empresa, pero lo que pide la comunidad educativa es que se reestablezca el servicio y tanto docentes como alumnos puedan volver a las aulas.

Desde el gremio docente, indicaron que el martes a las 9 volverán a reclamar ante el CPE.