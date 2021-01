En Barcelona molestaron las declaraciones de Koeman

KOEMAN.jpg Ronald Koeman, entrenador del Barcelona.

En ese sentido, Ronald Koeman Ofreció declaraciones sobre las intenciones de fichajes para el Barcelona y aseguró que es algo que no le importa porque ese no es su trabajo. “Es cierto que en la Liga tenemos mucha diferencia de puntos con el Atlético, pero no me importa lo que decida el club con el tema de las contrataciones, ese no es mi trabajo. Si hacemos las cosas bien, podemos tener buenos resultados y eso es lo que más me interesa. Hemos tenido momentos buenos y malos y el equipo se ha podido acercar a los primeros puestos de la tabla, pero debemos seguir concentrados y jugando bien. No podemos dejar que nada nos distraiga”.