En Cipolletti ya hay un 11 que se empieza a perfilar

Fue otro ensayo entre los propios integrantes de la lista de buena fe, en el que se afianza la idea inicial en cuanto a la formación titular, pero la pelea está abierta.

Gustavo Coronel repitió con Facundo Crespo; Matías Carrera, Damián Jara, Maxi Tormann, Jonthan Morales; Cristian Fornillo, Manuel Berra, Gonzalo Bárez, Pablo Vergara; Nicolás Trecco y Hernán Altolaguirre.

Brian Visser, el último de los refuerzos en sumarse se integró sin problemas al trabajo grupal. El ex Alvarado venía cumpliendo pretemporada con el grupo de la Primera Nacional en Mar del Plata y no necesitó de ninguna contemplación en el Alto Valle.

Juan Strak, el único que sufrió molestias musculares en la puesta a punto, ya está de alta y se apartó con el profe para ser exigido al máximo y ponerse a la par de sus compañeros. Con él en óptimas condiciones, no hay nombres lesionados y todos están en perfectas condiciones.

Sin amistosos confirmados, sí es un hecho que a partir del lunes ya no habrá tanto parque Eric Rosauer y zapatilla, sino que se pisará con frecuencia el sintético de La Visera para darle lugar a la pelota. Coronel todavía no ha confirmado la realización de encuentros amistosos. Tiene sobre la mesa a Cruz del Sur de Bariloche y Sol de Mayo, no está definido si se concretará, pero de ser así será para los próximos días y si es como visitante, mucho mejor.

El hincha deberá seguir esperando para ver al nuevo equipo.