En Ecuador hay 120 muertos por coronavirus y "hay cuerpos en las calles"

Más del 70% de los casos de infectados se concentran en la provincia costera de Guayas, el epicentro de la pandemia desde el primer momento, especialmente su capital, el corazón económico del país, Guayaquil.

“Expertos médicos nos han dicho y estiman que fallecidos en estos meses llegarán entre 2.500 y 3.500 por el Covid-19 solo en Guayas y para eso nos estamos preparando”, afirmó a última hora del miércoles el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta en esa región, Jorge Wated, según la agencia de noticias EFE.

"Hay cuerpos en las calles"

El futbolista argentino Lucas Mancinelli, del Deportivo Cuenca de Ecuador, dijo que "en Guayaquil hay cuerpos en las calles" y comentó que "hay gente infectada y no se dice", refiriéndose a la situación por la pandemia de Covid 19.

"En Ecuador la situación es muy complicada. En Cuenca, donde estoy está un poco mejor, pero en Guayaquil hay cuerpos en las calles", relató Mancinelli en declaraciones recogidas por el sitio Mundo Ascenso.

El jugador ex Temperley y Atlanta, entre otros, contó que "esto me agarró solo en Ecuador; mi familia iba a venir en mayo, pero no podrá hacerlo.A nosotros el club no nos permitió viajar porque pensaban que esto iba a pasar rápido, que solo serían dos semanas".

Mancinelli explicó además que "en Ecuador hay toque de queda. Se puede transitar entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde, después se necesita un permiso".

