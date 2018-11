En EE.UU. dicen que perderían una guerra con Rusia y China

El informe pidió elevar el gasto del sector y pintó un panorama pesimista ante una eventual guerra: “EE.UU. podría sufrir inaceptables altas bajas y la pérdida de grandes activos en su próximo conflicto. Podría sufrir para ganar, o tal vez perder, una guerra contra China o Rusia”, señalaron los autores. Hasta 2017, Estados Unidos se mantiene como el país que más gasta en asuntos militares, con un estimado de u$s 609 mil millones, cifra que casi triplica la de China, con u$s 228 mil millones. Rusia, superada por Arabia Saudita, está en el cuarto lugar con u$s 66 mil millones anuales. Para este año, el presupuesto norteamericano es aún mayor, con u$s 716 mil millones asignados.