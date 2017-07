"En el fútbol hice amigos por todos lados"

“Estoy trabajando en el corralón acá en Centenario hace varios años, alejado un poco del fútbol pero despuntando el vicio en Don Pedro y jugando con amigos”, cuenta el ex delantero de la ADC, el Albinegro y el Rojo, entre otros.

“No estoy ligado al fútbol. Trabajando mucho y disfrutando a mi familia. Sigo las campañas de Independiente, Cipolletti y Centenario pero sólo por los diarios”, cuenta el Negro. En Cipolletti lo recuerdan con cariño por aquel famoso gol de oro ante San Martín de Tucumán en aquella final por la permanencia en el Argentino A 2002. En Independiente lo idolatran por ser parte fundamental en el ascenso al Argentino B en 2012.

“Son los dos recuerdos más lindos que me dejó el fútbol junto al debut en la primera de Centenario. Los tres fueron momentos muy lindos que me quedaron grabados. Pero en general lo que más destaco son las amistades. Hice amigos por todos lados y es lo más lindo que me dejó el fútbol”, agrega un histórico de la zona.

Lejos de las canchas

El día a día de Ancatén se reparte entre su familia, su trabajo y sus minutos de fútbol en el torneo Don Pedro los fines de semana. Sin embargo, la idea de vincularse otra vez al deporte que ama no está del todo descartada para el Negro. “No estoy yendo a la cancha ni nada, pero porque se dio así, no por un motivo especial”, explica el ex Rojo y Cipo, y continúa: “Cuando me retiré se decía que tal vez podía trabajar con Gustavo (Coronel), pero al final no se dio. Decidí no ser técnico. Si bien es algo que me gusta y tengo ideas lindas, una vez que dejé me dediqué al trabajo”.

Si bien hoy los goles están alejados de su vida, Ancatén sigue siendo un hombre de fútbol, apasionado. Por eso, deja un mensaje para todo el deporte de la zona, el que, espera, pueda seguir creciendo. “Ojalá que Cipo ascienda, que el Rojo llegue lejos, que Centenario entre al Federal. El deseo mío es que los clubes crezcan y que el fútbol de la región sea más importante todavía”, cerró.