En el zonal, la base está

“La falta de ritmo se siente después de dos años y medio sin jugar”, confesó el base del Rojo, dispuesto a dar una mano al equipo desde el lugar donde le toque. “Muchos jugadores que jugaron Federal ya no están, pero los que son del club se quisieron quedar, por el amor a la camiseta, que es algo muy lindo que pase, porque son sus vacaciones”, destacó.

"Hay un buen plantel, con todas las posiciones cubiertas. Vamos a dar pelea a todos los equipos que nos toque enfrentar”.Lucas Romera. Base del Club Cipolletti

Romera, el base de Cipo, fue otro de los retornos en el básquet regional. El roquense sumó minutos en la victoria albinegra en Zapala. “Me sentí bien, pero físicamente y basquetbolísticamente me falta mucho”, contó.

"Poder dar una mano como entrenador, en una charla en un vestuario o con unos minutos en la cancha, a mí me hace feliz”. Luchi Alonso. Ídolo en Independiente

“De la lesión (ligamentos cruzados) estoy recuperado, en Zapala no me dolió nada, pero cuesta un poco sacártelo de la cabeza”, señaló el base, y agregó: “Me falta el roce, mis compañeros, sin querer me cuidan, les he dicho que no lo hagan, pero de a poco nos vamos a ir olvidando todos”.

El objetivo de Lucas es recuperar el nivel durante el Integración y dar pelea en el torneo. “Vamos a dar pelea a todos los equipos que nos toque enfrentar”, afirmó.