En La AFA le quieren decir chau a Sampa

Rumores

Ayer fue un día bastante convulsionado, con rumores alarmistas y todo tipo de versiones. Una de ellas indicaba que Sampa había renunciado, otra que se había reunido con Tapia. Ambas fueron desmentidas por fuentes cercanas al combinado nacional. Pero hay un punto en el que todos los que manejan información confiable de la Selección coinciden: la dirigencia le soltó la mano al entrenador y el único impedimento para despedirlo es el económico, la elevada cláusula de rescisión.

El contrato que vincula a la Celeste y Blanca con Sampaoli finaliza luego del Mundial de Qatar 2022, en lo que sin dudas fue un grave error de la AFA por confiarle un proceso a alguien que era una apuesta en nuestro país (aunque sí traía buenos antecedentes en el exterior).

13 meses al frente de la Selección

En ese lapso apenas ganó dos partidos: 3 a 0 a Ecuador por eliminatorias y 2 a 1 a Nigeria. Y no pasó de octavos de final en Rusia.

Una fortuna

Es lo que sale la eventual desvinculación. La cláusula de rescisión asciende a 20 millones de dólares, pero disminuye luego de la Copa América 2019. “La guita me la van a tener que pagar, a estos no les voy a regalar nada”, les habría comentado el entrenador a sus íntimos. Percibe siete millones de dólares por año y es por lejos el entrenador más caro de la historia argentina.

El pensamiento del entorno de Tapia es que Sampaoli no estuvo a la altura. Por los resultados, por los problemas de gestión de grupo que derivaron en el “doble comando” y en las diferencias que salieron a la luz entre el grupo y el técnico luego del 0-3 contra Croacia, por la improvisación, por los cambios tácticos permanentes que generaron confusión.

Candidatos

Sampaoli no se fue, pero ya suenan varios nombres para reemplazarlo. Algunos más reales que otros. Diego Simeone es un sueño imposible por su presente en el Atlético Madrid. Marcelo Gallardo, DT de River, otro candidato natural. Pero la lista es larga y también se menciona a Ricardo Gareca, que tiene todo acordado para seguir en Perú; a Mauricio Pochettino, con rica experiencia europea, y a varios más. Hay que esperar aún, señores.

Las tres cuestiones clave que se le reprochan

Improvisación y contradicciones. Cambió todo el tiempo sobre la marcha, no les dio confianza a los jugadores. Armó polémicas y se desdijo muchas veces en los hechos de lo que había declarado antes.

Su falta de liderazgo y carácter. Permitir el famoso “doble comando” con los históricos del seleccionado. Darle demasiadas concesiones a Messi, al punto de declarar públicamente que era la selección del diez.

Los planteos tácticos. En el último partido ante Francia salió a jugar una verdadera final sin un centrodelantero. Inevitablemente, la Selección careció de poder ofensivo y lo pagó demasiado caro.

Sin valentía, se lo llevaron puesto y se irá. Hernán Castillo. Periodista enviado a Rusia por TNT

Esta selección fue casi la continuidad de la del 2014, con algún retoque nada más. Y son cuatro años entre un Mundial y otro. Y el tiempo pasa para todos.

Por eso nos quedamos afuera, porque además el entrenador no tuvo la valentía suficiente para decir ‘¡no, a todos estos no los quiero!’. Y punto. Y si no le gusta al grupo, mala suerte.

Ninguno de los últimos entrenadores aprovechó la oportunidad histórica de un grupo que no era respaldado por la gente y se los llevaron puestos a todos. Incluido a Sampaoli, quien no va a seguir.

La eliminación de Argentina no nos toma de sorpresa, porque ya lo veníamos viendo y hablando. Uno se aferra a la ilusión, por la ilusión misma, porque se puede, porque es gratis y porque tiene a Messi. Pero ni Messi estuvo a la altura ni el equipo salió al rescate de Messi ante Francia como pasó ante Nigeria.

Esta vez el equipo no funcionó como tal. El 4 a 3 fue una ilusión óptica.