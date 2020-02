Una camioneta Ford Ranger bordó marcó el paso de la marcha y sirvió de escenario para el discurso del único orador. En la parte de atrás, seis manifestantes agitaban la bandera argentina y con un redoblante le marcaban el ritmo a quienes marchaban con carteles con consignas tales como "queremos vivienda digna".

La manifestación recorrió 700 metros sin cortar Casimiro Gómez. "Lo único que queremos es lo que nos merecemos, somos neuquinos y neuquinas que estamos exigiendo lo nuestro", aseguró López a LM Neuquén.

En la toma avisaron que no dejarán el lugar sin casas

"El pueblo unido jamás será vencido", repetían de fondo los manifestantes. Lo gritaban niños, hombres y mujeres, quienes hicieron silencio cuando la camioneta se detuvo sobre el bulevar y el orador pidió la palabra: "Hoy es un día histórico, hasta hace poco tiempo eran completos desconocidos y hoy son vecinas y vecinos".

Desde la camioneta, continuó López: "Lo que queremos es que el Gobierno se entere, porque vamos por la tierra, el techo y el trabajo. Y este es el primer paso". La concurrencia lo ovacionaba.

1200 familias están dispersas en las tomas surgidas en 2020 Tras las huellas que marcaron unas 80 familias en la denominada bajada de Pluspetrol, se multiplicaron los sin techo que llegaron a la zona con carpas y otros elementos precarios.

"No tenemos ninguno de los privilegios que merecemos, nuestros hijos no pueden tirar la cadena cada vez que van al baño, no puede abrir una canilla para que salga agua caliente. Es por eso que empezamos algo y no vamos a parar hasta conseguirlo", gritó el referente, con el sol en la frente.

Las banderas argentinas izadas en palos de madera y tubos de pvc acompañaron con sus movimientos la efervescencia del relato. El reclamo de fondo, interpretado por López, es por un terreno para cada familia afincada en los últimos días en la Autovía Norte.

Tras las huellas que marcaron unas 80 familias en la denominada bajada de Pluspetrol, se multiplicaron los sin techo que llegaron a la zona con carpas y otros elementos precarios.

Emanuel López: "Somos neuquinos y neuquinas que estamos exigiendo lo nuestro"

--> Llevarán un plan de las tomas a la mediación

“Vamos a presentar un proyecto de barrio planificado en donde las tres tomas serán parte de la urbanización con servicios dignos y nosotros podamos construir nuestra propia vivienda”. Ese fue el plan que reveló Emanual López, líder de los manifestantes que salieron de la toma para pedir que les den los terrenos para hacer sus casas.

“Es por esto, que yo le pido al señor gobernador que no tenga miedo de acercarse, esta gente está acá esperando una respuesta y lo acompañaremos. Acá hay gente que lo votó y otras que no, pero lo importante es que él prometió en su campaña servicios sociales, viviendas y nosotros lo vamos a ayudar”, expuso López.

Este lunes al mediodía habrá una mesa de diálogo en relación a esta problemática habitacional, en donde “las tres tomas harán una contrapropuesta”. “Vamos a plantear quedarnos en el lugar y hacer un loteo social, porque acá hay una demanda de las personas, y jamás se debe poner los intereses de una empresa por sobre los del pueblo”, sostuvo López.

