En las farmacias venden un barbijo por persona

Mauro Lanz, gerente de las farmacias Global y Alpina, explicó que los insumos se solían reponer a diario y que ahora demoran hasta cuatro días en llegar. Por eso, se limitó la venta de todo tipo de barbijos y alcohol en gel a una unidad por persona. “La gente es muy respetuosa, cumplen con la distancia y esperan afuera antes de ingresar”, detalló.

Según explicó, los locales solo permiten el ingreso de una persona por cada empleado frente al mostrador, con el objetivo de que sean atendidos enseguida dentro del local y así evitar aglomeraciones. El resto de los interesados debe formar una fila afuera y a cierta distancia, para evitar posibles contagios.

Entre los productos más demandados se incluyen, en primer lugar, los medicamentos. Sin embargo, son muchos los que compran artículos para evitar los contagios.

El gerente aclaró que el lavado frecuente de manos es la mejor herramienta para combatir el virus, por lo que explicó que solo es necesario que la persona utilice barbijo si presenta síntomas de afecciones respiratorias.

Por otro lado, detalló que el uso de guantes de látex no está recomendado porque el virus no se contagia por la piel sino a través de las mucosas de ojos, boca o nariz. “Si uno usa guantes, es más difícil higienizarse las manos, por lo que se puede tocar la cara después de haber tocado una superficie y contagiarse”, detalló, y aclaró que se incrementó mucho la venta de jabones antibacteriales, a pesar de que cualquier tipo de jabón es útil para combatir la pandemia.

Según indicó, “la gente compra todo lo que cree que pueda salvar- la”, por lo que desde el mostrador se trata de educar a la población al recomendarles que no es necesario comprar insumos de ese tipo si uno va a permanecer en los hogares.

El alcohol en gel y los barbijos se recomiendan para aquellas personas que están expuestas de forma directa al virus, como el personal de los centros de salud.

Recomendaciones sobre su uso

¿Para qué usarlo?

El uso del barbijo permite que una persona infectada o con síntomas se cubra la boca y la nariz, lo que ayuda a contener la propagación del virus. Si una persona no está enferma o no presenta síntomas, no hace falta que use barbijo.

¿Cuándo utilizarlo?

No se recomienda el uso del barbijo las 24 horas, porque debe ir cambiándose regularmente; de lo contrario, se convierte en un caldo de cultivo para otros gérmenes.

¿Cómo prevenirse?

Antes que el uso de barreras protectoras, se recomienda una regular higiene de manos con agua y jabón, toser o estornudar sobre el pliegue del codo y quedarse en casa el mayor tiempo posible.

