En las redes estallaron por la falsa semifinal de Bake Off

En el primer desafío, los concursantes se sometieron a una prueba creativa: preparar seis petite fours, lo cual todos hicieron muy bien. Luego, en el desafío técnico, tuvieron que preparar un complicado postre, un "petit gateau", y todos fracasaron en el intento.

En la tercera prueba, los cuatro participantes tuvieron que diseñar y preparar una torta "gravedad cero", y contaron con la ayuda de Gastón Salas, ganador de la primera temporada del reality. En este desafío, todos salieron victoriosos.

"Fue muy difícil eliminar a uno. Esta semifinal se alarga", anunció Paula Chaves, quien explicó: "La semifinal no termina acá, los jurados quieren ver más. En una prueba se lucieron y en la otra les fue mal. Al jurado les parecía injusto eliminar a uno".

De esta forma, el finalista se conocerá recién dentro de dos semanas. Con esto, en Twitter, los televidentes del ciclo estallaron contra la producción: "Como cuando vez una serie y cae capítulo de relleno y la trama no avanza. Una estafa"; "Me hicieron sufrir al pedo!!"; "Que estafa este capítulo de Bake Off, por favor"; "Es una estafa para Agustina y Damian esto" y "Bake off tanto te mire para esto... una estafa... UNA ESTAFAAAAAA", fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes sociales.

Un campeón cruzó a Minujín

Luego de que Juan Minujín revelara que se emocionó con la eliminación de Ángelo -en el episodio de la semana pasada-, Gastón Salas, ganador de la primera temporada de Bake Off, salió a su cruce y recordó un episodio que vivió con el actor, en una entrega de los Martín Fierro, pero sin nombrarlo.

“Mirá que bien, ahora se emociona y llora con Bake Off... Pensar que cuando lo cruzamos en los Martín Fierro se reía y, burlándose, como vio que teníamos delantales, nos pedía un vino. Y claramente sabía que estábamos en Bake Off. ¿Te acordás @JuliaDebicki?”, escribió en su cuenta de Twitter el pastelero. Su compañera del reality confirmó la versión con un like.

